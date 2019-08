Liesbeth Homans houdt al jaren de erkenning van nieuwe moskeeën tegen én plant daar nog minstens vijf jaar mee door te gaan. Zo bemoeilijkt de Vlaamse minister-president en minister van Inburgering de controle op wat er in die moskeeën wordt gezegd. Is het dat wat de N-VA wil?

Op 11 juli 2015 nam Vlaams minister-president en N-VA'er Geert Bourgeois in Gent deel aan een iftar, de maaltijd die door moslims tijdens de vastenmaand ramadan wordt genuttigd na zonsondergang. Dat deed hij niet voor het eerst, maar op die bewuste Vlaamse feestdag gaf hij ook een opmerkelijke speech. Daarin schetste hij het belang van de islam voor Vlaanderen. Bourgeois had het over de bijdragen van Arabische wetenschappers en filosofen aan onze beschaving, de invloed van het Ottomaanse Rijk, de verdiensten van landen als Tunesië en Algerije in de Eerste Wereldoorlog en uiteindelijk ook over de komst van duizenden gezinnen uit Turkije en Marokko in de tweede helft van de vorige eeuw. 'Kortom, Vlaamse moslims zijn inherent deel van onze Vlaamse natie', besloot hij zijn speech, waarna hij zijn gehoor 'een fijne Vlaamse feestdag én een goede iftar' wenste.

...