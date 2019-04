Slachtoffers van mensensmokkel kunnen een speciaal statuut krijgen. Wie in België slachtoffer wordt van mensensmokkel heeft recht op juridische begeleiding en krijgt een speciaal statuut met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Minister van Justitie, Koen Geens wil de "Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel" vragen een sensibiliseringsactie op te zetten om te duiden dat slachtoffers van mensensmokkel bescherming in België kunnen vragen.

Woensdagnamiddag werd een 9-jarige Palestijnse jongen tijdens een zoekactie dood aangetroffen in een gracht op het terrein van het asielcentrum in Broechem waar hij met zijn moeder verbleef. Hij was maandagavond het laatst gezien toen hij in het centrum met zijn fietsje rondreed. Familieleden van het slachtoffer verklaarden in verschillende media dat ze afgeperst werden met een SMS waarin stond dat ze 100.000 euro moesten betalen of dat ze de jongen anders niet levend zouden terugzien.

Om het statuut te krijgen, moeten ze wel samenwerken met het gerecht. Recent werden in Gent leden van een internationale bende mensensmokkelaars veroordeeld. Het federaal parket bood de zowat honderd slachtoffers in België aan om zich in het speciaal statuut in te schrijven. Geen enkel slachtoffer is daarop ingegaan. 'Dat toont aan dat het niet altijd evident is deze zaken op te sporen en netwerken lam te leggen. Slachtoffers vrezen heel vaak represailles voor hun eigen familie of vrienden', klinkt het bij Geens.

'We zijn permanent bezig met veiligheid en alle camera's werken wel' (Fedasil)

Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, zegt ondertussen dat het permanent bezig is met de veiligheid in de asielcentra. Er hangen overal bewakingscamera's die werken, ook in het opvangcentrum in Broechem. Dat zegt woordvoerster Mieke Candaele vrijdagmiddag.

'Bij elk incident nemen we maatregelen. In Broechem hebben we nu tijdelijk extra bewakingsagenten ingeschakeld en extra personeel uit andere centra.'

In alle centra zijn er volgens Candaele op strategische plaatsen bewakingscamera's. 'Ze zijn er dus wel en ze werken effectief. Ook in Broechem werkten ze.'

Fedasil heeft ook frequent overleg met de vakbonden. Dinsdag was er nog gepland overleg met de bonden en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block. Verder zijn er twee soorten overleg, zoals basisoverleg met de bonden en apart overleg voor de veiligheid en preventie voor het personeel. 'We investeren permanent in overleg met de vakbonden. Maar we roeien met de riemen die we hebben', aldus Candaele.

Verontwaardigd

Fedasil reageert ook verontwaardigd op de uitzending van "Terzake" van donderdagavond. Volgens Candaele verwees het duidingsprogramma van de VRT naar 'een geheim rapport'. 'Het gaat om cijfers van het jaarverslag van de interne preventiedienst. Dat is zeker geen geheim verslag.'

Er zouden meer problemen zijn in het centrum in Broechem. 'Dat jaarverslag gaat over de veiligheid van het personeel en heeft niets te maken met eventuele problemen met de mensen in het opvangcentrum. In 2018 waren er vijf incidenten met het personeel, waaronder een arbeidsongeval van thuis naar het werk, een deur die tegen de neus van een medewerker sloeg, rookvorming in een kamer en een incident door ijzelvorming waarbij een medewerker op de grond viel. We zijn verontwaardigd dat 'Terzake' daarnaar verwijst in het kader van een moordonderzoek', benadrukt Candaele.