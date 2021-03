Bij een debat over de moord in Beveren in het Vlaams Parlement viseerden verschillende partijen woensdag Vlaams Belang, dat nog steeds zou aanzetten tot onverdraagzaamheid tegenover holebi's.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) had een tweet van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op groot formaat laten afdrukken.

'Ik sluit me aan bij de collega's die zeggen dat we de ogen niet mogen sluiten, dat we moeten sensibiliseren', zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens woensdag. 'We moeten zeggen: homo of hetero, als er geweld tegen je gebruikt wordt, moet je naar de politie stappen. Maar ik roep ook op: sluit de ogen niet voor de echte problemen en pak criminaliteit hard aan.'

Volgens Somers maakt Vlaams Belang zich echter zelf schuldig aan aanzetten tot onverdraagzaamheid. 'Als er zo'n drama gebeurt, is het belangrijk om man en paard te noemen', zei hij. 'Wij hebben een grote verantwoordelijkheid om de toon te zetten in de samenleving. En als er dan één partij is die systematisch signalen uitzendt die minstens heel betwistbaar kunnen zijn vanuit het perspectief van gelijke rechten, dan is dat uw partij.'

Politieke spelletjes

Somers citeerde een tweet van Tom Van Grieken bij het aantreden van de regering-Di Rupo, waarin de toekomstige partijvoorzitter de aandacht trok op de geaardheid van de premier. Hij noemde ook een tweet van Vlaams Parlementslid Bart Claes over vicepremier Petra De Sutter. 'Het is een eindeloze reeks uitspraken die telkens opnieuw van seksuele geaardheid een probleem maken', aldus Somers.

Volgens Janssens doorbrak de minister de sereniteit van het debat om politieke spelletjes te spelen. 'En als u dan toch die weg op wil gaan met uit de context gerukte tweets van 10, 15, 20 jaar geleden, dan moet u misschien ook eens de hand in eigen boezem steken. Want uw partij, die al jarenlang in de federale regering zit, is ervoor verantwoordelijk dat we hier grote stromen migranten binnenkrijgen uit landen waar zelfs doodstraffen op homoseksualiteit staan', zei hij.

Somers gaf in het debat nog mee dat hij donderdagochtend om 10 uur een afspraak heeft met Cavaria en met Wel Jong Niet Hetero, twee organisaties die de belangen van de holebigemeenschap behartigen. 'We gaan goed luisteren wat zij aandragen en welke sporen we nog kunnen versterken', aldus de minister. Na een suggestie van Orry Van de Wauwer (CD&V) wil hij ook contact opnemen met de aanbieders van de dating-apps.

