Het Vlaamse samenwerkingsverband Mooimakers wil met zakasbakjes een einde maken aan sigarettenpeuken in het straatbeeld. In Vlaanderen belanden dagelijks namelijk zo'n 100.000 peuken op de grond.

Mooimakers start daarom een proefproject bij 21 dagbladhandelaren, verspreid over heel Vlaanderen. Daar zullen tot eind april zakasbakjes verkocht worden voor 2,5 euro. Het doel van het project is om het zakasbakje even vanzelfsprekend te maken als het hondenpoepzakje.

Mooimakers - het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG - wil met de bakjes in zakformaat het probleem aanpakken van de 41 procent aan rokers - volgens onderzoek van Mooimakers - die toegeeft dat ze hun peuken op de grond gooien als er geen as- of vuilbak in de buurt is. Jaarlijks belanden er zo wereldwijd miljarden peuken op de grond. Ongeveer de helft van het aantal stuks zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Die zijn pas na twee tot vijftien jaar afgebroken, maar dan nog blijven er micro- en nanoplastics in het milieu achter.

'Een sigarettenpeuk op straat gooien, lijkt maar een kleine actie, maar het tegendeel is waar', zegt Els Gommeren van Mooimakers. 'Vele kleintjes maken één groot, is in dit geval meer dan van toepassing en daar willen we een antwoord op bieden door meer zakasbakjes aan te bieden.'

De zakasbakjes zijn in ons land echter nog niet helemaal ingeburgerd. Uit onderzoek van Mooimakers blijkt dat ongeveer de helft van de rokers er wel mee vertrouwd is en dat zo'n 30 procent ze het afgelopen jaar al gebruikte. Volgens Mooimakers vinden vier op de vijf Vlamingen zakasbakjes een goede oplossing, terwijl het draagvlak bij rokers met 83 procent zelfs nog iets groter blijkt.

Bedoeling is om het zakasbakje onlosmakelijk aan de sigaret te verbinden. 'Net zoals iedere hondeneigenaar vanzelfsprekend zijn zakje meeneemt zodra hij de deur uitgaat, moet ook iedere roker eenzelfde reflex maken en een zakasbakje bij zich dragen telkens hij de deur uitgaat', aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 'Er kunnen geen excuses meer gelden om een peuk op straat te werpen.'

