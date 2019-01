Moeten we sommige mensen verbieden om kinderen te krijgen? Stel uw vraag aan Valerie Van Peel

Mail uw naam, adres en vraag voor Valerie Van Peel naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

'Als je hulpverleners hoort vertellen over baby's met een overdosis, omdat ze via de navelstreng te veel rotzooi hebben binnengekregen, twijfel je niet meer. Die kinderen moeten afkicken in de couveuse en krijsen van de pijn. Sommige verslaafde moeders zetten zo meer dan drie kinderen op de wereld. Dat kun je als maatschappij niet blijven slikken. Ik vind dat de bescherming van het kind moet voorgaan op het recht op ouderschap. We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen.' De uitspraak van SP.A-voorzitter John Crombez in Humo doet heel wat wenkbrauwen fronsen. Het is zeker niet de eerste keer dat een pleidooi wordt gehouden voor verplichte anticonceptie - of extremer: sterilisatie - maar het blijft een zeer gevoelig thema.

Want de vraag blijft: in welke gevallen zou je anticonceptie moeten verplichten? Crombez haalt het voorbeeld van drugsverslaving aan. Maar hoe lang moeten moeders (en/of vaders) dan clean zijn om opnieuw kinderen te mogen krijgen? Wat met kindermishandeling of misbruik: hebben ouders die in het verleden hun kinderen hebben mishandeld - en die daar ook hun straf voor hebben uitgezeten - nog recht om kinderen te krijgen? En hoe zit het met mensen met een mentale beperking: ook zij hebben soms een kinderwens, maar kan dat wel?

Soms gaan de voorstellen nog een stuk verder: denk maar aan het voorstel van Sarah Smeyers, schepen van Sociale Zaken in Aalst (N-VA). Zij besliste dat bij mensen die een leefloon krijgen, voortaan ook de anticonceptie wordt terugbetaald. Hierop kwam veel kritiek, onder meer vanuit het Netwerk tegen Armoede. 'Er wordt impliciet van uitgegaan dat nog kinderen krijgen als je in armoede leeft not done is.'

Juridisch blijft het voorlopig onmogelijk om anticonceptie te verplichten. Moet de wet dringend aangepast worden? Of dreigen we dan in willekeur te belanden, net als in totalitaire regimes? Het is ook maar de vraag hoe je dit toepast. Vrouwen kun je nog verplichten om de anticonceptiepil te nemen of een spiraal te laten plaatsen - zaken die altijd omkeerbaar zijn. Maar wat met mannen? Verplichte sterilisatie: moet dat ook een bespreekbare piste zijn?