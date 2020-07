Van alle Vlaamse oppositiepartijen roept enkel PVDA om het ontslag van minister Wouter Beke (CD&V). Groen, SP.A en Vlaams Belang vinden het daarvoor te vroeg. Maar dat kan eind juli omslaan.

20 juli. De datum staat in het rood omcirkeld in de agenda van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Dan komt hij zijn zegje doen in de ad hoc-commissie van het Vlaams Parlement die de aanpak van de coronacrisis onder de loep neemt.

Niet minder dan zes keer nam Beke '20 juli' in de mond tijdens de plenaire vergadering op woensdagmiddag. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. De commissie, onder leiding van Groen-fractieleider Björn Rzoska, hoort tot het einde van de maand essentiële getuigenissen specifiek over de aanpak in de woonzorgcentra, die hard werden getroffen door het coronavirus.De komst van Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet op maandag beroerde de gemoederen opnieuw. Haar herhaalde vraag naar een werkgroep voor de woonzorgcentra kreeg pas in een laat stadium gehoor. Echt nieuwe informatie is dat niet. Maar het gedetailleerde relaas van Cloet kan in combinatie met andere getuigenissen de vinger eens te meer op de zere plek leggen.De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD sluiten in ieder geval de rangen. Beke hoeft geen friendly fire te verwachten. Voor hen is het belangrijk dat een 'heksenjacht' ondergeschikt is aan de lessen die we moeten trekken. Dat was een van de argumenten om geen echte onderzoekscommissie in het leven te roepen, maar een zwakkere variant. De Vlaamse oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA zijn echter niet van plan om de focus op Beke af te wenden. Daarin valt vooral de houding van de PVDA op. Parlementslid Lise Vandecasteele vroeg woensdag onomwonden om het ontslag van de minister. 'Ik heb een minister nodig die daadkracht toont. Neem uw ontslag, want u maakt dit parlement tot een schande.'De PVDA-fractie behoort met vier leden tot de kleinste van het halfrond. De marxisten zijn zelden op hun mondje gevallen. Ook in het federale parlement eisen ze de scalp van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Maar na een rondvraag blijkt dat geen enkele oppositiepartij de expliciete vraag om Bekes ontslag uitsluit.Het verschil is dat zij de hoorzittingen van andere getuigen op de coronacommissie willen afwachten. Vlaams Belang lijkt al vóór die 20ste juli de stap te willen zetten, wanneer de laatste getuigenissen zijn afgerond. 'Bij de Dioxinecrisis stapten verschillende ministers op', zegt fractieleider Chris Janssens. 'Dat ging over kippen. Dit gaat over 10.000 mensenlevens.'Groen-fractieleider Björn Rzoska vindt het 'niet helemaal correct' dat zijn PVDA-collega's al voor de conclusies van zijn commissie het ontslag eisen. Maar ook hij sluit het niet uit. 'In de plenaire vergadering op woensdag voelde hij al aan dat hij op 20 juni met een stevige uitleg zal moeten komen.'Het patroon is voor de oppositiepartijen duidelijk. De minister komt steevast te laat. Met een woonzorgcentra-taskforce, met het contactonderzoek, met de verplichte quarantaine voor terugkerende reizigers uit coronabroeihaarden. Voor dat laatste probleem werd het broodnodige decreet woensdagavond laat pas gestemd. De oppositie stemde mee, maar laakt het haastwerk. Bij de SP.A doet het communicatieteam het met een woordspeling: 'een Beke te laat'. Parlementslid Hannes Anaf sluit zo evenmin uit dat hij op het einde van de maand om het ontslag zal vragen. 'Ik wil niet op de man spelen, maar als de minister zo blijft voortdoen, wordt het moeilijk om op de bal te blijven spelen.' Als mensen echt fouten hebben gemaakt, dan moet die verantwoordelijkheid worden opgenomen, vindt Anaf.Alleen erkent de SP.A'er dat de oppositie dat ontslag niet zal bepalen. 'Dat zal van Beke zelf en van de CD&V afhangen.'In de Wetstraat geldt immers dat partijvoorzitters de enige echte zeggenschap hebben over wie blijft en gaat. Zolang CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat Beke geen bedreiging is voor zijn partij, kan de minister van Welzijn gewoon aanblijven.