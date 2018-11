Moet er een cordon komen rond PVDA? Stel uw vraag aan politicoloog Bart Maddens

Mail uw naam, adres en vraag voor Bart Maddens naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Groot nieuws uit Zelzate: voor het eerst zal de extreemlinkse partij PVDA een Belgische gemeente besturen. De partij gaat in zee met SP.A, dat de burgemeester levert. Maar hoe kies is dat eigenlijk: besturen met een extreme partij? Vanuit verschillende politieke hoeken klinkt alvast kritiek. Alle democratische partijen zijn het eens over een cordon sanitaire rond het extreemrechtse Vlaams Belang, waarom geldt dan niet hetzelfde voor PVDA, dat zich in de andere hoek van het politieke spectrum bevindt?

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde alvast scherp. Hij zei in VTM Nieuws dat het jammer is 'dat de linkerzijde in ons land geen democratische hygiëne kent'. En hij beweerde ook dat waar communisten besturen, er 'armoede en meestal dictatuur' is. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten noemde extreemrechts en extreemlinks op Twitter 'spiegelbeelden' en 'symbolen van onvrijheid en onderdrukking'. Hebben zij gelijk? Moeten alle extreme partijen geweerd worden uit het bestuur? Of zijn er toch wezenlijke verschillen tussen Vlaams Belang en PVDA?

Zijn deze forse uitspraken louter ideologisch? Of schuilt er strategie achter? Politicoloog Dave Sinardet verdenkt de Antwerpse burgemeester alvast van dat laatste, zo zei hij in Het Nieuwsblad. 'De Wever en zijn N-VA zeggen al langer dat PVDA en Vlaams Belang één pot nat zijn. Want ze vrezen dat als ze dat niet zeggen, PVDA gaandeweg een respectabele partij wordt. En dat versterkt links, want dan is het makkelijker om linkse coalities te sluiten. Maar zolang PVDA een paria blijft, zijn stemmen voor die partij eigenlijk verloren stemmen voor links.'

Peter Mertens, voorzitter van PVDA, liet in De Morgen optekenen dat De Wever de deur op een kier wil zetten voor Vlaams Belang. 'Hij gebruikt Zelzate om te zeggen dat er iets is doorbroken, maar er was geen cordon tegen PVDA. En met die fictie wil hij het effectief bestaande cordon doorbreken.' Hij zegt ook dat de 'gecrispeerdheid tegenover marxistisch geïnspireerde partijen' enkel in ons land bestaat: onder meer in Berlijn en Amsterdam mocht extreemlinks meebesturen.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zegt in een opiniebijdrage op Knack.be dat de bestuursdeelname van PVDA de hypocrisie van het cordon sanitaire blootlegt: volgens hem is het geen middel om extremisten uit besturen te weren, maar enkel om te verhinderen dat Vlaams Belang meebestuurt. Heeft hij gelijk? En is dat cordon sanitaire rond Vlaams Belang nog wel van deze tijd?

Bart Maddens ispoliticoloog aan de KU Leuven.