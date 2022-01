'Is Tijl De Bie een expert als het over vaccineren gaat of zal hij straks in het parlement gewoon de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad voorlezen?', vraagt Peter Casteels zich af.

Ik moet toegeven: ik was Peter De Roover een beetje beu gehoord. Als fractievoorzitter van de N-VA in de Kamer klaagde hij er al meer dan anderhalf jaar over dat het parlement volkomen genegeerd wordt in de coronacrisis. Terechte kritiek, natuurlijk, maar in het midden van een pandemie ging ze ook wel wat vervelen. Ik was heel blij voor hem dat het debat over de eventuele verplichting van het vaccin in het parlement gevoerd zou worden. 'Dat doet deugd', zei De Roover er zelf over in De afspraak. Hij zat er duidelijk te genieten van zijn herwonnen rol. Hij pleitte voor een 'heel breed en ernstig debat, waarbij alle argumenten open en bloot op tafel komen', en vond het 'heel vreemd' dat andere partijen alvast een standpunt hadden ingenomen. 'Dit gaat over een dusdanig belangrijke beslissing dat we niet over één nacht ijs kunnen gaan', oreerde De Roover verder. Hij wilde eerst naar alle experts luisteren. Ik zei het al: blij voor hem.

Helaas voor De Roover was zijn eigen partij hem blijkbaar ook wat beu gehoord. Minder dan een week nadat hij zich was beginnen warm te lopen voor een breed, ernstig én open debat kwam zijn voorzitter Bart De Wever met een mededeling waarin hij in drie alinea's uiteenzette dat de N-VA voorlopig geen voorstander is van verplichte vaccinatie. De fractievoorzitter kon die nieuwe debatfiche uit het hoofd beginnen te leren.

Toen De Wever zijn standpunt innam, was zelfs nog niet bekend welke experts de N-VA naar het parlement zou sturen. Nu weten we dat het Tijl De Bie wordt, initiatiefnemer en opsteller van het Wintermanifest. Ik interviewde de datawetenschapper onlangs voor Knack.

Misschien koos N-VA Tijl De Bie om voor wat ambiance te zorgen.

We hadden het onder meer over zijn kritiek op het feit dat het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid het advies van de Hoge Gezondheidsraad over kindervaccinatie niet nauwkeurig genoeg opvolgde. Ik vroeg De Bie daarop of de voordelen van het vaccineren van kinderen volgens hem opwegen tegen de nadelen. 'Ik ga me daar niet over uitspreken omdat ik daar geen expert in ben', was zijn antwoord. 'Ik vertrouw in dezen op de Hoge Gezondheidsraad. Wie ben ik om hun advies te betwisten?'

Misschien - ik heb het niet gevraagd - is De Bie wél een expert als het over vaccineren van volwassenen gaat. Of misschien zal hij straks in het parlement gewoon de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad nog eens hardop voorlezen. Of het zou kunnen dat de N-VA op zoek was naar iemand om, net zoals Vlaams Belang, vooral voor wat ambiance te zorgen in het debat. Maar zoals Marc Van Ranst ook al suggereerde: waarom hebben ze dan niet meteen voor een dansleraar gekozen?

Ik moet toegeven: ik was Peter De Roover een beetje beu gehoord. Als fractievoorzitter van de N-VA in de Kamer klaagde hij er al meer dan anderhalf jaar over dat het parlement volkomen genegeerd wordt in de coronacrisis. Terechte kritiek, natuurlijk, maar in het midden van een pandemie ging ze ook wel wat vervelen. Ik was heel blij voor hem dat het debat over de eventuele verplichting van het vaccin in het parlement gevoerd zou worden. 'Dat doet deugd', zei De Roover er zelf over in De afspraak. Hij zat er duidelijk te genieten van zijn herwonnen rol. Hij pleitte voor een 'heel breed en ernstig debat, waarbij alle argumenten open en bloot op tafel komen', en vond het 'heel vreemd' dat andere partijen alvast een standpunt hadden ingenomen. 'Dit gaat over een dusdanig belangrijke beslissing dat we niet over één nacht ijs kunnen gaan', oreerde De Roover verder. Hij wilde eerst naar alle experts luisteren. Ik zei het al: blij voor hem.Helaas voor De Roover was zijn eigen partij hem blijkbaar ook wat beu gehoord. Minder dan een week nadat hij zich was beginnen warm te lopen voor een breed, ernstig én open debat kwam zijn voorzitter Bart De Wever met een mededeling waarin hij in drie alinea's uiteenzette dat de N-VA voorlopig geen voorstander is van verplichte vaccinatie. De fractievoorzitter kon die nieuwe debatfiche uit het hoofd beginnen te leren.Toen De Wever zijn standpunt innam, was zelfs nog niet bekend welke experts de N-VA naar het parlement zou sturen. Nu weten we dat het Tijl De Bie wordt, initiatiefnemer en opsteller van het Wintermanifest. Ik interviewde de datawetenschapper onlangs voor Knack. We hadden het onder meer over zijn kritiek op het feit dat het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid het advies van de Hoge Gezondheidsraad over kindervaccinatie niet nauwkeurig genoeg opvolgde. Ik vroeg De Bie daarop of de voordelen van het vaccineren van kinderen volgens hem opwegen tegen de nadelen. 'Ik ga me daar niet over uitspreken omdat ik daar geen expert in ben', was zijn antwoord. 'Ik vertrouw in dezen op de Hoge Gezondheidsraad. Wie ben ik om hun advies te betwisten?'Misschien - ik heb het niet gevraagd - is De Bie wél een expert als het over vaccineren van volwassenen gaat. Of misschien zal hij straks in het parlement gewoon de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad nog eens hardop voorlezen. Of het zou kunnen dat de N-VA op zoek was naar iemand om, net zoals Vlaams Belang, vooral voor wat ambiance te zorgen in het debat. Maar zoals Marc Van Ranst ook al suggereerde: waarom hebben ze dan niet meteen voor een dansleraar gekozen?