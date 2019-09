'De keuze van Elio Di Rupo als minister-president is niet het verwachte signaal van vernieuwing. De regenboog zal andere manieren moeten vinden om te overtuigen', schrijft politiek journalist Olivier Mouton van Le Vif/L'Express.

De Waalse en Franstalige regenboogmeerderheden zijn is geboren. Zij zijn de derde en de vierde regering die zich aandienen, na die van de Duitstalige Gemeenschap en de Brusselse. Het gezicht van het pre-confederale België krijgt geleidelijk vorm. We wachten nog steeds op de Zweedse coalitie van Jan Jambon in het noorden van het land, voordat de onoplosbare federale crisis eindelijk kan worden aangepakt.

...