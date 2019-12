Mireille Schreurs, politierechter in Aalst en echtgenote van Karel De Gucht, gaat over twee weken met pensioen als politierechter. In een afscheidsinterview met Knack zegt zij dat het toegestane alcoholpromillage in het verkeer wat haar betreft niet strenger hoeft.

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed bedraagt 0,5 promille. Heel wat verkeersdeskundigen vinden die grens nog te hoog omdat zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille je 2,5 keer meer risico loopt op een dodelijk ongeval dan wanneer je nuchter bent. Onder meer door dronken chauffeurs vallen er in België meer verkeersdodendan elders in Europa.

Na twee glazen alcohol tijdens een volledige maaltijd kun je nog altijd een auto besturen zonder ongelukken te veroorzaken.

Mireille Schreurs vindt het geen goed idee om voor nultolerantie te gaan. 'De Vlaming is een levensgenieter en daar hoort voor sommigen een glas bier of wijn bij. De invloed van twee glazen alcohol tijdens een volledige maaltijd is bijna verwaarloosbaar. Dan kun je nog altijd een auto besturen zonder ongelukken te veroorzaken.'

Zij vindt dat je niet alles moet verbieden 'zolang je maar binnen de toegelaten limieten blijft. Voor mij volstaan de huidige grenzen.'

Begin januari stopt Mireille Schreurs officieel als politierechter van Aalst. 'Ik kon nog drie jaar langer blijven, maar ik doe dit werk inmiddels al 34 jaar. Het is tijd voor iets anders. Lang geleden ben ik begonnen als jongste politierechter. Nu zal ik eindigen als een van de oudste.'

Wat gaat u doen vanaf januari?

Schreurs: 'Ik ben altijd gepassioneerd geweest door hedendaagse kunst. Mijn zoon Jean-Jacques is daar ook mee bezig, maar heeft daarvoor eigenlijk te weinig tijd door zijn parlementaire werkzaamheden en zijn schepenambt in Aalst. Daarom gaan we samen tentoonstellingen bouwen op heel bijzondere locaties. Je zou het pop-uptentoonstellingen kunnen noemen.'