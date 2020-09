'De werkgevers zouden tevreden zijn geweest met een regering met liberalen én de N-VA', zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Ook met een Vivaldi-regering van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V zal het ABVV blijven actievoeren. Eerder deze week waren er manifestaties voor een 'sterkere sociale zekerheid'. De socialistische vakbond ondertekende ook een open brief die pleit voor de afschaffing van het bankgeheim. 'Dat is een basisvoorwaarde voor een rechtvaardiger fiscaliteit', zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. 'Zolang niet alle inkomens bekend zijn, is er een scheeftrekking in het nadeel van het inkomen uit arbeid, dat de overheid wél tot de laatste cent kent.'Gaan we zo niet in de richting van een bigbrothermaatschappij'?Miranda Ulens: Niet Jan en alleman maar de overheid moet de inkomens en vermogens kennen. Tegenstanders maken daar een karikatuur van, alsof inspecteurs de waarde van je wijnkelder zouden komen schatten. De grote vermogens: daar gaat het om.Hoe ziet fiscale rechtvaardigheid er volgens u uit? Ulens: Maak alle inkomens transparant voor de fiscus. Voeg het inkomen uit arbeid en dat uit kapitaal samen, zodat alle inkomensvormen op een progressieve manier kunnen worden belast. Versterk die progressiviteit door de laagste inkomens minder te belasten en de hoogste inkomens meer. En overweeg een belasting op grote vermogens.Bent u opgelucht dat er geen regering komt met de PS én de N-VA? Ulens: Je hoeft geen politoloog te zijn om te zien dat een regering met de liberale partijen én de N-VA sociaaleconomisch opnieuw sterk naar rechts zou hebben overgeheld. De werkgevers zouden tevreden geweest zijn.Zou een regering met de twee grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens niet beter voor de stabiliteit geweest zijn?Ulens: Voor ons is de inzet een zo progressief mogelijk regeerakkoord. Uiteraard moet de regering stabiel zijn en een draagvlak hebben. Maar mag ik eraan herinneren dat de N-VA bij de laatste verkiezingen het meest verloren heeft? Is de Vivaldi-coalitie volgens u een linkse coalitie? Ulens: Dat hangt af van het regeerakkoord en van de manier waarop die coalitie aan politiek zal doen. Zal ze soloslim spelen, of zal ze het middenveld en de sociale gesprekspartners betrekken? Zal ze de loonvorming en de arbeidsorganisatie overlaten aan het sociaal overleg, of zal ze die opleggen, onder het mom van het 'primaat van de politiek'?De socialistische partijen hebben de vermogenswinstbelasting laten vallen in de formatiegesprekken. Wat vindt u daarvan?Ulens: Ik wil daar nog niet op vooruitlopen, maar we weten natuurlijk allemaal dat met liberale partijen rond de tafel het verdomd moeilijk is om fiscale hervormingen af te spreken die over meer gaan dan belastingvereenvoudigingen en -verminderingen.Zal het ABVV minder acties houden in een regering met socialisten?Ulens: Het verleden heeft aangetoond dat de richting die het beleid uitgaat voor ons belangrijker is dan de aanwezigheid van socialisten in een coalitie. We hebben goede contacten met de socialistische partijen, maar we zijn onafhankelijk.