Ministerraad verlengt contract voor bouw gevangenis van Dendermonde

De beslissing om een gevangenis in Dendermonde te bouwen, dateert al van meer dan tien jaar geleden. Het contract met Poort van Dendermonde NV werd afgesloten in het kader van het eerste masterplan gevangenissen en wordt nu verlengd. De uitvoering liep serieuze vertraging op omwille van procedureslagen. De ministers wijzen erop dat de Raad van State eerder deze week in twee arresten de vraag tot vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan heeft verworpen.

Vorig jaar al werden twee bezwaren tegen de bouwvergunning niet ernstig genoeg geacht om deze te schorsen. 'Ik ben blij dat er eindelijk vooruitgang komt in dit moeizame dossier', zegt minister Jambon, die net als zijn collega Geens het belang van een inhaalbeweging in de bouw van nieuwe gevangenissen onderstreept. 'De staat van sommige gebouwen is zodanig verouderd dat het moeilijk wordt in de toekomst om de basisrechten van de gedetineerden te respecteren. Een veilige samenleving is ook een samenleving waarin de gedetineerden beter terug uit de gevangenis komen', aldus Geens.