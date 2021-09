Minister Verlinden verlengt Federale Ondersteuningscel

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verlengt de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel in het door de overstromingen geteisterd gebied tot half november. Die cel coördineert het werk van de federale diensten die op het terrein actief zijn, zoals het leger, de federale politie en de civiele bescherming. Volgens de minister is de situatie in bepaalde gemeenten nog steeds dermate ernstig dat een verlenging haar nut heeft.

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken