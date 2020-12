Als enkelingen de coronamaatregelen blijven negeren, dan zitten we misschien tegen Pasen nog met het coronavirus opgescheept. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) maandag verklaard aan VTM Nieuws.

De minister is niet te spreken over de verschillende lockdownfeestjes die afgelopen weekend plaatsvonden. 'Het is ongelooflijk dat er nog altijd mensen zijn die het niet willen begrijpen. Ze brengen de veiligheid van zichzelf en van anderen in gevaar', stelt ze.

Verlinden benadrukt dat de politie kordaat optreedt. Zo kunnen agenten boetes onmiddellijk innen. Boetes bedragen 250 euro, bij hardleerse overtreders kunnen die verhoogd worden. Zij kunnen ook onmiddellijk voor de rechtbank geleid worden.

Tijdens de feestdagen zal de politie niet systematisch bij mensen thuis aanbellen, maar ze zal dat wel doen als er aanwijzingen zijn dat de maatregelen niet gerespecteerd worden. 'In het kader van de bestuurlijke handhaving, kan lokale politie binnengaan', verklaart Verlinden. (Belga)

De minister is niet te spreken over de verschillende lockdownfeestjes die afgelopen weekend plaatsvonden. 'Het is ongelooflijk dat er nog altijd mensen zijn die het niet willen begrijpen. Ze brengen de veiligheid van zichzelf en van anderen in gevaar', stelt ze. Verlinden benadrukt dat de politie kordaat optreedt. Zo kunnen agenten boetes onmiddellijk innen. Boetes bedragen 250 euro, bij hardleerse overtreders kunnen die verhoogd worden. Zij kunnen ook onmiddellijk voor de rechtbank geleid worden. Tijdens de feestdagen zal de politie niet systematisch bij mensen thuis aanbellen, maar ze zal dat wel doen als er aanwijzingen zijn dat de maatregelen niet gerespecteerd worden. 'In het kader van de bestuurlijke handhaving, kan lokale politie binnengaan', verklaart Verlinden. (Belga)