Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) verwacht niet dat het verplicht dragen van een mondmasker op korte termijn volledig zal worden afgeschaft. Dat heeft hij zondag verklaard in De Zevende Dag op Eén.

Volgens minister Vandenbroucke is het al dan niet afschaffen van de verplichting om mondmaskers te dragen afhankelijk van de mate waarin er een voldoende grote groep van de bevolking volledig gevaccineerd zal zijn.

'Het zal een geleidelijk proces zijn', zei hij. 'Overal mondmaskers afschaffen, is niet voor binnenkort. Je moet je afvragen wanneer een voldoende grote groep van de bevolking twee keer gevaccineerd zal zijn.'

De minister stelt geen bepaalde datum in het vooruitzicht. 'Ik zou dat niet te snel beslissen', aldus Vandenbroucke. Het zal volgens hem alvast nog een tijd verplicht blijven in bepaalde ruimtes, zoals in winkels.

Ventilatieplan

Op langere termijn moet volgens de minister worden nagedacht over het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer, waar passagiers vaak opeengepakt zitten. Tijdens het griepseizoen zou het misschien aangewezen zijn een mondmasker te dragen, luidde het. In sommige landen, bijvoorbeeld in Azië, is dat al langer ingeburgerd. 'Een absolute must' is dat er een ventilatieplan voor het Onderwijs komt, al beseft de minister dat zoiets niet van de ene op de andere dag mogelijk is.

AstraZeneca

Vandenbroucke benadrukte zondag nog dat het vaccin van AstraZeneca een zeer goed vaccin is. Blijkbaar zouden bepaalde mensen liever niet een prik krijgen met dat vaccin. 'Dat is jammer', aldus de minister, die zelf AstraZeneca toegediend kreeg. 'De balans is enorm positief', voegde Vandenbroucke eraan toe.

Als je 100.000 mensen uit de groep van 40- tot 49-jarigen inent, vermijd je dat 81 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, dat 15 mensen naar de afdeling voor intensieve zorg moeten, en dat 7 mensen overlijden in die leeftijdsgroep, verduidelijkte Vandenbroucke. Wel kunnen soms heel zeldzame bijwerkingen optreden, maar dat kan ook met andere vaccins, luidde het.

Overlegcomité

De minister van Volksgezondheid nam in de Zevende Dag van de gelegenheid gebruik om het enthousiasme rond het volgende Overlegcomité van halfweg volgende maand te temperen. Dat wordt door sommigen 'het allerlaatste Overlegcomité' genoemd. 'We moeten wel beseffen dat we dan niet een totale bevrijding van alle maatregelen gaan kunnen aankondigen', zei hij daarover. 'Daarvoor moet je veel verder staan inzake volledige vaccinatie', voegde hij toe.

