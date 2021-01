Op 7 en 14 oktober moet oud-burgemeester van Bree en minister van Staat Jaak Gabriels (Open VLD) zich voor de correctionele rechtbank van Tongeren verantwoorden voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen, verduistering en boekhoudkundige inbreuken.

Dat is donderdagmorgen bepaald tijdens de inleidende zitting. In totaal zijn er twee volledige zittingsdagen voorzien voor de behandeling van deze zaak, waar naast Gabriels ook nog 39 andere beklaagden, onder wie de voormalige Open Vld-top in Bree, verschillende vennootschappen en hun zaakvoerders.

De bal in dit dossier ging aan het rollen toen huidig burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) een klacht bij het parket neerlegde tegen haar voorganger over mogelijke wanpraktijken uit 2013. Gabriels was toen afgetreden, na 32 jaar als burgemeester van Bree. Van der Auwera had het bezoek gekregen van een zaakvoerder die haar zijn boekhouding van zijn bedrijf liet zien. Daaruit bleek onder meer dat druk- en publiciteitskosten die geleverd werden aan de liberale partij Verjonging gefactureerd werden aan de stad en het OCMW van Bree.

Gabriels ontkent de beschuldigingen

De feiten zouden begonnen zijn in 2005. De speurders vonden in het fraudesysteem linken met mensen uit het hele land. De oud-burgemeester en de andere beklaagden werden eind februari vorig jaar doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Zelf ontkent Gabriels elke beschuldiging van fraude. Dat verklaarde ook zijn advocaat Pieter Helsen. 'Er wordt niemand verdacht van omkoping of corruptie. Hij (Gabriels red.) betwist dat hij op de hoogte was of er zijn medewerking aan verleend zou hebben.' Gabriëls riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar als hij veroordeeld wordt.

Zelf kwam Gabriels, net als de andere beklaagden, op vraag van de rechtbank in het kader van de coronamaatregelingen niet naar de rechtbank. Enkel de advocaten van de beklaagden en de burgerlijke partijen zakten af naar de rechtbank in Tongeren. Onder de burgerlijke partijen hebben naast heel wat firma's, ook het gemeentebestuur en het OCMW van Bree zich burgerlijke partij gesteld.

