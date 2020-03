Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) vergaderde gisteren met zijn collega's van de Eurozone over bijkomende maatregelen. 'We moeten stap per stap werken. De bazooka bovenhalen brengt ook risico's met zich mee', klinkt het.

De coronacrisis heeft niet alleen een gezondheidsdimensie, maar beslaat alle domeinen van de samenleving. Ook op economische vlak staat er ons een fikse kater te wachten. In vergelijking met de voorspellingen van februari verwacht de Europese Commissie voor 2020 een verlies van 2,4 procent van het bruto binnenlandsproduct. Ondernemers en handelaars maken zich grote zorgen. Hoe moeten ze geplaatste bestellingen betalen nu ze zonder beschikbaar geld zitten, omdat de vraag in elkaar stuikt? 'We zullen alle zeilen bijzetten om dat te voorkomen', laat Alexander De Croo in Knack optekenen.

Als onderhandelaar voor zijn partij enerzijds en minister van Financiën anderzijds volgde Alexander De Croo (Open VLD) gisteravond met een half oog de videoconferentie met zijn Europese collega's van de Eurozone. Doel van de vergadering? De economische impact van de coronacrisis zoveel mogelijk inperken en de eenheidsmunt beschermen. De Croo en co. besloten maandagavond een groeipakket ter waarde van 180 miljard euro en overheidsgaranties die het bedrijfsleven moet ondersteunen. Gaat een stimuluspakket van 180 miljard euro wel ver genoeg? Onder meer denktank Bruegel vraagt om grotere injecties. Alexander De Croo: We kunnen beter stap per stap werken in plaats van meteen de bazooka boven te halen. Met groot geschut dreig je de nuance van de maatregelen te verliezen en sommige sectoren over het hoofd te zien. Bovendien zorgt een stapsgewijze aanpak voor het besef dat we in de toekomst nog een versnelling hoger kunnen schakelen. Dat is net het probleem van de monetaire politiek van de Europese Centrale Bank na de financieel-economische crisis: nu er net nood was aan bijkomende maatregelen, is dat eigenlijk amper nog mogelijk. Met andere woorden: het is niet ondenkbaar dat we in de toekomt nog verdere stappen zullen zetten. Ik zal wekelijks met mijn collega's vergaderen om de situatie nauwlettend in de gaten te houden.Dan is er ook nog het Europees Stabiliteitsmechanisme, dat volgens voorzitter Klaus Regling 410 miljard euro beschikbaar heeft. De Croo: Kijk, we hebben de afgelopen tien jaar heel wat mechanismen in het leven geroepen om de economie en het financieel systeem te versterken in crisistijd. Nu is er zo'n moment aangebroken en moeten we die mechanismen ook laten werken. Opnieuw is mijn boodschap dat we die pot moeten aanwenden eenmaal dat effectief nodig is. Anders dreigen we onszelf te vergalopperen, met mogelijk averechtse effecten. Hetzelfde geldt voor de banken, die van de overheden het afgelopen decennium liquiditeitsratio's en buffercapaciteit hebben opgelegd gekregen. Nu hoor je doorheen de Europese Unie banken om bijkomende steun vragen, nog voor ze die buffers gebruikt hebben. Mocht blijken dat die toch niet volstaan, dan kunnen we nog bijkomende maatregelen nemen. Ook zullen de overheden de zogenaamde 'automatische stabilisatoren' aanwenden. Legt u eens uit. De Croo: Het gaat om maatregelen waarmee we de klap voor het bedrijfsleven proberen te verzachten. Bedrijven die de gevolgen van de crisis ondervinden krijgen een korting op de bijdragen voor de sociale zekerheid, kunnen hun btw-aflossingen en de bedrijfsvoorheffing spreiden in de tijd. Maar onze regering heeft dat al tien dagen geleden gedaan, twee weken sneller dan enkele andere landen van de eurozone. Toont dat net niet aan dat elke lidstaat vooral naar zichzelf kijkt en een gemeenschappelijke aanpak ontbreekt ? De Croo: Klopt. Dat punt heb ik gisterenavond ook gemaakt. Je voelt dat de lidstaten in de eerste plaats hun eigen problemen aan het oplossen zijn. Maar intussen voelt wel iedereen de effecten van het coronavirus. Het moet dus gedaan zijn met die ieder-voor-zich-aanpak. De interne markt moet blijven functioneren. De blokkade van de mondmaskers door Duitsland en Bulgarije naar België was simpelweg onaanvaardbaar. We zitten in deze crisis als Europeanen en moeten ook samenwerken als we hier als Europeanen willen uitkomen. Frans president Emmanuel Macron sprak gisteren in zijn televisietoespraak voor de Franse natie straffe woorden: 'Geen enkel Frans bedrijf, ongeacht de grootte, zal door de crisis omvallen', klonk het. Is dat ook uw ambitie? De Croo: Het is ons doel om zoveel mogelijk bedrijven gezond te houden in deze moeilijke periode. De regering zal alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat er ondernemingen over de kop gaan. Maar anderzijds weten we voorlopig nog niet goed met wat we de komende weken en maanden geconfronteerd zullen worden.