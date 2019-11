Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geeft de directie en vakbonden van De Lijn nog tot april om tot een akkoord te komen over de gegarandeerde dienstverlening. Lukt dat niet, zal ze zelf regels opleggen. Dat schrijven Het Belang van Limburg en De Tijd woensdag.

Terwijl vandaag opnieuw gestaakt wordt bij De Lijn, werkt de nieuwe Vlaamse regering achter de schermen aan een gegarandeerde dienstverlening. Die moet ervoor zorgen dat op stakingsdagen de belangrijkste lijnen toch worden bediend door het beschikbare personeel efficiënter in te zetten. Vorig jaar werkte de federale regering een gelijkaardig plan uit voor het spoor. Bij stakingen moeten de werknemers daar 72 uur op voorhand laten weten of ze werken of niet. Op basis daarvan wordt een aangepaste dienstregeling uitgewerkt die daags voor de staking wordt gecommuniceerd.

De Vlaamse regering wil nu een gelijkaardig systeem invoeren bij De Lijn. De nieuwe regering heeft de vervoersmaatschappij en haar sociale partners de opdracht gegeven om zelf een regeling daarvoor uit te werken. 'Bij gebrek aan resultaten binnen de termijn van zes maanden zal de regering het initiatief nemen om de doelstelling alsnog te realiseren', staat in haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken die woensdag wordt besproken in het Vlaams Parlement. Volgens Peeters zijn die zes maanden bovendien al ingegaan bij de start van de regering op 2 oktober. 'Dat wil zeggen dat vanaf begin april de gegarandeerde dienstverlening in voege moet treden.'