In een gesprek met De Zondag breekt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (SP.A) een lans voor solidariteit op een moment dat veel landen inwaarts keren.

U beschikt over ruim e?e?n miljard euro. Veel mensen vinden dat weggesmeten geld, zeker nu de armoede toeneemt in eigen land. Wat zegt u daarop?

MERYAME KITIR: Een kind redden van de honger, vindt u dat weggesmeten geld? Ik niet. Dat is investeren in een beter leven. (op dreef) We mogen daar geen concurrentiestrijd van maken. Het is niet of-of. De coronacrisis slaat wereldwijd keihard toe. Wat doen we in eigen land? We nemen veel maatregelen. We voorzien een uitkering voor wie zijn werk kwijtspeelt, we voorzien laptops voor kinderen die niet naar school mogen.

In veel ontwikkelingslanden worden die maatregelen ni?et genomen. In Oeganda zitten vijftien miljoen kinderen al van maart thuis, zonder perspectief. Dat mag ons niet onberoerd laten. We moeten ook met hen solidair zijn. Ik ben zeker dat de meeste mensen dat willen. Solidariteit moet vooral eerlijk en duurzaam zijn.

Het regeerakkoord legt de link tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie. Kort door de bocht: moet u zorgen voor minder migratie?

KITIR: Dat is wel he?e?l kort door de bocht. Wij willen mensen versterken. Als dat lukt, kan de nood om te migreren misschien verminderen. Dat gaat trouwens vooral over migratie binnen Afrika zelf.

U bent ook bevoegd voor grootstedenbeleid.

Is het zo dat grootsteden zwaarder getroffen worden omdat mensen met een migratieachtergrond moeilijk te bereiken zijn?

KITIR: Dat vraagt een grondige studie. We moeten sowieso beter focussen op de doelgroepen. Wie kunnen we moeilijk bereiken? Mensen met een migratieachtergrond? Mensen met een laag inkomen? Of vooral ouderen en alleenstaanden? Als je dat weet, kan je beter beleid voeren. Ik heb die informatie opgevraagd en hoop snel een antwoord te krijgen.

Is het moeilijk om uw achterban warm te maken voor het regeerakkoord?

KITIR: Neen, helemaal niet. De mensen zijn vooral blij dat de politieke crisis voorbij is, dat er weer een ploeg staat die beleid wil voeren. Waarom denkt u dat?

Deze regering raakt niet aan de verhoging van de pensioenleeftijd. U hebt daar jarenlang tegen gestreden.

KITIR: Wie in een coalitie treedt, kan niet al zijn dromen realiseren. Deze regering zal voor het eerst sinds lang e?cht investeren in de pensioenen. Meer dan twee miljard euro zelfs. We gaan de pensioenen optrekken naar 1.500 euro netto. Dat betekent een stevige verhoging voor duizenden mensen.

(Paul Cobbaert / De Zondag)

