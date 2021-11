Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) versterkt de Omgevingsinspectie volgend jaar met 10 voltijdse werkkrachten. Daarmee komt de capaciteit bij de Omgevingsinspectie opnieuw op het niveau van begin 2018 te liggen, zegt Demir dinsdag in een persbericht.

De Vlaamse Milieuinspectie krijgt er 10 voltijdse werknemers bij. Dat is op 163 VTE een stijging van 6 procent. Het gaat voornamelijk om milieutoezichthouders met een eigen specialisatie zoals gevaarlijke stoffen, grondwater, landbouw en industrie/chemie, maar ook om beboeters en experten lucht en hinder. 'Een kordaat handhavingsoptreden in de PFAS-problematiek - en daarbij aansluitend de problematiek van gevaarlijke stoffen - wil zeggen dat je ook gespecialiseerde milieutoezichthouders moet hebben die met hun kennis op het terrein ook de meer complexe bedrijfsprocessen kunnen beoordelen', zegt Demir.

Minister Demir ontkent beweringen van Groen de afgelopen dagen dat de Vlaamse Omgevingsinspectie verder zou afslanken. 'Dat was op niets gebaseerd en fundamenteel onwaar', zegt ze. 'De feiten: in 2019 werd beslist dat alle Vlaamse overheidsdiensten het elk jaar met wat minder middelen moeten doen. Dat is dit jaar inderdaad niet anders. Maar neen, dat wil helemaal niet zeggen dat dit allemaal blind op kap van onze inspectiediensten gebeurt met een vermindering van het aantal handhavers tot gevolg', zegt Demir.

Om eventuele bijkomende bijsturingen voor de komende jaren te onderbouwen heeft Demir enkele weken geleden een audit opgestart van alle handhavingsdiensten binnen het beleidsdomein Omgeving om bijkomende verbeterpunten aan te reiken en knelpunten te identificeren. Ook de structurele financiering van de handhavingsdiensten zal daar deel van uitmaken. 'En daar zal ook naar gehandeld worden, zodra het resultaat er is. Toch zullen meer inspecteurs niet altijd zaligmakend zijn. De vinger moet op alle juiste wonden gelegd worden', zegt Demir.

Om een gestroomlijnde handhavingsaanpak te versterken en waar mogelijk te verbeteren, is er daarnaast een traject opgestart met het oog op de fusie van inspectiediensten, minstens die binnen het beleidsdomein Omgeving. Ook werd al beslist dat er één Vlaams bestuurlijk sanctieregister waar alle handhavingsacties en -sancties verzameld worden en dat toegankelijk wordt voor andere handhavers zoals lokale besturen, openbaar ministerie en politie. Aan het ICT-systeem daarvoor wordt nu met man en macht gewerkt, aldus nog minister Demir.

