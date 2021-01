'Ik pas voor een democratie waarin het ceo's zijn die bepalen welke meningen ik kan zien. Dat is niet de taak van die ceo's.' Dat zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle in het parlement.

'Ik pas voor een democratie waarin het ceo's zijn die bepalen welke meningen ik kan zien. Dat is niet de taak van die ceo's.' Dat zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) woensdag in het parlement na vragen van Klaas Slootmans (Vlaams Belang), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Peter Van Rompuy (CD&V).Dalle reageerde daarmee op de verbanning van de Amerikaanse president Donald Trump van Twitter en Facebook. 'Het is een bijzonder selectieve en eerder cosmetische operatie, als je weet dat die platformen de afgelopen jaren zeer beperkt hun verantwoordelijkheid hebben genomen', zei Dalle.

'De vraag is: tolereren we nog dat zij zeggen dat ze enkel technologiebedrijven zijn en dat ze op geen enkele manier verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de inhoud. Of zeggen we: nee, ze moeten daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in opnemen.'

De discussie blijft volgens Dalle niet beperkt tot de Verenigde Staten, maar heeft ook hier een impact. De Europese Digital Services Act is volgens hem een goed startpunt. Dat wetsvoorstel van de Europese Commissie stelt geactualiseerde Europese regels voor digitale dienstverleners in het vooruitzicht, onder meer wat betreft het verwijderen van illegale inhoud online en het misbruik van onlineplatforms.

'We gaan in dialoog met de federale collega's en met de Europese Commissie om daar verder aan te werken', aldus Dalle. Hij heeft ook een gesprek opgestart met influencers om te kijken welke gedragslijnen voor hen zouden kunnen gelden.

'Ik pas voor een democratie waarin het ceo's zijn die bepalen welke meningen ik kan zien. Dat is niet de taak van die ceo's.' Dat zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) woensdag in het parlement na vragen van Klaas Slootmans (Vlaams Belang), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Peter Van Rompuy (CD&V).Dalle reageerde daarmee op de verbanning van de Amerikaanse president Donald Trump van Twitter en Facebook. 'Het is een bijzonder selectieve en eerder cosmetische operatie, als je weet dat die platformen de afgelopen jaren zeer beperkt hun verantwoordelijkheid hebben genomen', zei Dalle. 'De vraag is: tolereren we nog dat zij zeggen dat ze enkel technologiebedrijven zijn en dat ze op geen enkele manier verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de inhoud. Of zeggen we: nee, ze moeten daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in opnemen.'De discussie blijft volgens Dalle niet beperkt tot de Verenigde Staten, maar heeft ook hier een impact. De Europese Digital Services Act is volgens hem een goed startpunt. Dat wetsvoorstel van de Europese Commissie stelt geactualiseerde Europese regels voor digitale dienstverleners in het vooruitzicht, onder meer wat betreft het verwijderen van illegale inhoud online en het misbruik van onlineplatforms. 'We gaan in dialoog met de federale collega's en met de Europese Commissie om daar verder aan te werken', aldus Dalle. Hij heeft ook een gesprek opgestart met influencers om te kijken welke gedragslijnen voor hen zouden kunnen gelden.