De evaluatievergadering komt er nadat de Thomas Cook-groep zondagnacht de boeken heeft neergelegd. De activiteiten van Thomas Cook in België blijven voorlopig gewoon operationeel.

Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) zal maandag samenzitten met de top van Thomas Cook België.

Aan de vergadering met minister Beke zouden al zeker de ceo en de financieel directeur van Thomas Cook België deelnemen. 'De bedoeling is na te gaan wat de toestand is en wat er kan gebeuren', zegt de woordvoerster van Beke.

De vergadering vindt waarschijnlijk rond de middag plaats, afhankelijk van de agenda van de betrokkenen. Zo is maandagochtend om 9 uur een ondernemingsraad bij Thomas Cook België van start gegaan.

Op het kabinet-Beke luidt het dat Thomas Cook België tegen dit soort gebeurtenissen verzekerd is.

Garantiefonds Reizen paraat voor Belgische toeristen: 'Dit is een drama voor de sector'

Er zijn voldoende middelen beschikbaar binnen het Garantiefonds Reizen om er voor te zorgen dat reizigers zullen vergoed worden indien touroperator Thomas Cook ook in België beslist om de activiteiten te staken. Dat zegt algemeen directeur Mark De Vriendt.

Het Garantiefonds garandeert dat iedereen verzekerd is van zijn geboekte vakantie of van een terugbetaling in het geval van een faillissement. Het fonds komt enkel in actie als Thomas Cook zou beslissen om ook in ons land een faillissement aan te vragen. Binnen het Garantiefonds is wel al een actiegroep opgericht. Er zijn voldoende middelen om betaalde voorschotten terug te betalen. En er zijn contacten om eventueel gestrande reizigers terug te vliegen. 'Dit is een drama voor de sector en voor de Belgische reisindustrie. Dit is nooit gezien', aldus De Vriendt over de omvang van het omvallen van de Thomas Cook-groep.