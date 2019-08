Minderhedenforum noemt taalvereisten voor inburgeraars onhaalbaar

De kwetsbaarste groepen bereik je niet met de afschaffing van onkostenregelingen voor kinderopvang of vervoer, of met onhaalbare resultaatsverbintenissen inzake taal en kennis van de Vlaamse canon. Dat zegt het Minderhedenforum in reactie op de nota integratie van Vlaams formateur Jan Jambon. De werkgroep integratie van de onderhandelaars zit woensdag opnieuw samen.

Bart De Wever en Jan Jambon