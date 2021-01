Per honderd bewoners zetten commer­ciële rusthuizen 33 personeelsleden in, tegenover 39 in de vzw-rusthuizen en 43 in de openbare OCWM-rusthuizen.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA), schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het is de eerste keer dat hierover officiële cijfers verschijnen, gebaseerd op tellingen door de Vlaamse overheid voor 2019-2020.

'Het gaat hier om grote internationale groepen die winst moeten maken, en dat geld moet ergens vandaan komen', zegt ACV-secretaris Olivier Remy. 'Het is schrijnend dat de bewoners daardoor meer betalen, maar dat er minder personeel tegenover staat.'

Oude personeelsnorm

Gemiddeld ligt de maandprijs in een commercieel rusthuis zo'n 200 euro hoger dan in de publieke en vzw-rusthuizen. Volgens de vakbonden weegt deze lagere personeelsinzet automatisch op de kwaliteit. De Vlaamse overheid legt wel een minimale personeelsnorm op, maar die is niet mee gestegen met de grotere zorgbehoeften, en ligt daardoor heel laag. De commerciële rusthuizen, die ongeveer één derde van de sector uitmaken, ontkennen niet dat er een verschil is. Dat dit aan de kwaliteit vreet, spreekt Kristof D'Exelle van de koepelorganisatie Vlozo met klem tegen. 'Wij voldoen aan dezelfde kwaliteits­criteria als iedereen en krijgen dezelfde controles.'

