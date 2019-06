'Miljoenen euro's gehuld in dikke mist': is er Belgisch geld voor een Europees gevechtsvliegtuig?

De discussie over de F35 is nog maar net geluwd of een nieuw heikel defensiedossier dient zich alweer aan. Staat dit keer centraal: een nieuw Europees gevechtsvliegtuig, waarvoor 369 miljoen euro 'in de lucht' hangt.

Macron en Michel. 'Hoe vroeger je in een project als SCAF stapt, hoe groter de return.' © BelgaImage