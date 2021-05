De dienst die binnen de militaire inlichtingendienst ADIV instaat voor veiligheidsscreenings, blijkt niet eens toegang te hebben tot alle databanken van de ADIV zelf. Al in 2019 werd dat door de toezichthouder - het Comité I - als probleem aangemerkt, maar de situatie is nog niet veranderd. Dat schrijft De Morgen zaterdag.

Als een dienst informatie heeft die belangrijk is om de veiligheid te verifiëren, mag de Cel Screenings die niet altijd gebruiken, ook al maken ze beide deel uit van de ADIV. Volgens het Comité I worden de veiligheidsscreenings 'stiefmoederlijk behandeld' binnen de inlichtingendienst.

Die vaststelling dateert al van 2019. Het Comité I raadde de ADIV aan de Cel Screenings toegang te geven tot alle databanken, maar dat gebeurde volgens De Morgen tot op vandaag niet.

Binnen de ADIV klinkt het dat de afdeling niet in alle databanken kan omwille van privacyredenen. 'Het is niet zozeer onwil, maar de wet zit hier in de weg', bevestigt een andere goedgeplaatste bron aan de krant.

Als een dienst informatie heeft die belangrijk is om de veiligheid te verifiëren, mag de Cel Screenings die niet altijd gebruiken, ook al maken ze beide deel uit van de ADIV. Volgens het Comité I worden de veiligheidsscreenings 'stiefmoederlijk behandeld' binnen de inlichtingendienst. Die vaststelling dateert al van 2019. Het Comité I raadde de ADIV aan de Cel Screenings toegang te geven tot alle databanken, maar dat gebeurde volgens De Morgen tot op vandaag niet. Binnen de ADIV klinkt het dat de afdeling niet in alle databanken kan omwille van privacyredenen. 'Het is niet zozeer onwil, maar de wet zit hier in de weg', bevestigt een andere goedgeplaatste bron aan de krant.