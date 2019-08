Echte clubspelers zijn een uitstervend ras. Een heel seizoen lang volgt Knack de curiosa van de kleedkamers: kerels die trouw blijven aan hun clubkleuren. Deze week: Michiel Jonckheere. De middenvelder begint aan zijn negende seizoen bij KV Oostende.

Dit is de eerste aflevering over clubtrouw in het Belgische voetbal. In de loop van het seizoen zal Knack spelers belichten met een groot hart voor hun clubkleuren.

...