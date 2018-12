Michel koopt tijd, N-VA staat helemaal geïsoleerd

Kan N-VA nog in de regering blijven? Na een tumultueuze zitting in de Kamer wordt de partij steeds nadrukkelijker naar de uitgang geduwd. Er werd donderdagavond opnieuw een wisselmeerderheid gevormd van regeringspartijen CD&V, MR, Open VLD en de centrumlinkse oppositiepartijen, waardoor N-VA net als woensdag lijnrecht tegenover haar coalitiepartners kwam te staan. De tekst die goedgekeurd werd, was bovendien gevoelig aangescherpt. De regering werd daarin verzocht het migratiepact goed te keuren op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

