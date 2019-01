Michel: 'Britten moeten realistisch zijn, 27 anderen zullen niet ineens van standpunt veranderen'

Het Britse Lagerhuis stemde gisteren/dinsdagavond in met twee amendementen op het echtscheidingsakkoord dat premier Theresa May eerder al sloot met de Europese onderhandelaars. Eén daarvan stuurt May terug naar Brussel, om een cruciaal punt uit dat akkoord te heronderhandelen. Het gaat om de Ierse backstop, het vangnet dat grenscontroles tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland moet vermijden als er na de brexit geen nieuw handelsakkoord is. Dat moet ze zien te vervangen door 'alternatieve regelingen'.

Europa reageert daar koeltjes op. Europees president Donald Tusk zei dinsdagavond meteen dat het terugtrekkingsakkoord niet opnieuw onderhandeld wordt. Premier Charles Michel sluit zich daarbij aan. 'De Britten moeten realistisch zijn. We hebben een akkoord onderhandeld, en dat is een goed akkoord, het best mogelijke akkoord. Ik heb niet de indruk dat het realistisch is als men denkt dat de 27 andere lidstaten in de volgende weken de Europese economische en sociale belangen plots niet meer zouden verdedigen', zei hij woensdagmiddag voor aanvang van een Holocaust-herdenking in het Europees parlement.

'No deal onvermijdbaar'

De backstop is ook voor Michel niet weg te denken uit de brexitdeal. 'Dat is geen theoretische vraag, maar een belangrijk punt in die verdediging van economische en sociale belangen in de EU. Wij zijn zeer duidelijk geweest de laatste maanden: het is niet na een paar debatten in één parlement, het Britse, dat de 27 anderen nu ineens van standpunt veranderen.'

Volgens Michel blijft de bal ook nu in het Britse kamp. 'De 27 andere lidstaten zijn het met elkaar eens en zitten op dezelfde lijn. We denken dat het aan de Britten is om een keuze te maken.'

De premier krijgt trouwens meer en meer de indruk dat een brexit zonder deal 'onvermijdbaar' wordt, 'als gevolg van de Britse keuzes van de laatste maanden en jaren'.

'Dat betreur ik. Ik hoop nog altijd dat het Britse parlement voor het einde van de rit, voor eind maart dus, realistischer zal worden. Intussen hebben we de voorbereiding op no deal versneld, zowel in België als op Europees niveau.'