Michael Jackson-docu 'Leaving Neverland': 47 oproepen over misbruik sinds vertoning op Canvas

In de HBO-documentaire getuigen twee mannen dat popster Michael Jackson hen in hun kindertijd heeft misbruikt. De zelfverklaarde 'King of Pop' heeft eerdere soortgelijke beschuldigingen altijd ontkend.

Jackson overleed in 2009. 'Tot 17.00 uur zaterdagavond zijn 47 oproepen binnengekomen die gelinkt zijn aan (kinder-misbruik)', zegt Pots. '48 procent van hen zijn mannen, en dat is opvallend veel, want doorgaans vinden vrouwen makkelijker hun weg naar deze diensten', aldus Pots.

Daar waar gemiddeld gesproken per jaar 40 procent van de oproepers een eerste keer naar Tele-Onthaal bellen, is dat nu 70 procent. 'Opnieuw een opvallende statistiek', aldus Pots, die ook blij is met de media-aandacht voor Tele-Onthaal: 'Dit verlaagt de drempel om hulp te zoeken. De media hebben een preventieve rol door de weg te tonen en dat is in deze gelukt', zo klinkt het nog. Gemiddeld komen bij Tele-Onthaal zo'n 300 oproepen per dag binnen.

