Michael Freilich is federaal parlementslid voor N-VA en oprichter van Joods Actueel. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze 15 vragen te beantwoorden, had hij 18 minuten en 15 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? In de zomer gaan we altijd twee weken met het gezin op vakantie en in de paasvakantie trekken we traditiegetrouw naar Engeland: mijn vrouw is Britse, dus daar logeren we bij mijn schoonouders. En elk jaar doen we ook een tripje met ons tweeën. Vorig jaar hebben we een scooter gehuurd in Cannes: uren rondrijden in die prachtige, bochtige straatjes met links de zee en rechts de bergen, heerlijk! Durft u deze zomer naar het buitenland? We bekijken het regelmatig, omdat het nieuws elke dag evolueert. Voorlopig hebben we nog niets geboekt, maar hopelijk lukt dat alsnog. Ons initiële plan hebben we sowieso moeten afblazen: we zouden naar Hongkong en Thailand gaan, om de bar mitswa van een van onze zonen te vieren.Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Spijtig genoeg wel. Ik vrees dat dat een soort beroepsmisvorming is die stamt uit mijn eerdere carrière als journalist. Maar de krant lezen is voor mij ook een vorm van ontspanning, zeker in short op een zonnig terras. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Enkele jaren geleden waren mijn vrouw en ik uitgenodigd voor een persreis in de Malediven: er werd een totaal onbetaalbaar hotel geopend op een fantastische locatie. Een aards paradijs. Ik moet toegeven dat ik toen een week lang geen kranten of mails heb bekeken. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Toen ik een jaar of acht was, hadden mijn ouders een hotel geboekt in Italië. Bij aankomst bleek dat nog niet te bestaan. Het was een bouwwerf, maar ze gaven ons toch een 'kamer'. Na een dag zijn we gevlucht. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Kane and Abel van Jeffrey Archer, een roman over twee mannen die elkaar ontmoeten. De ene is steenrijk, de andere komt uit een arm boerengat. Welke boeken neemt u dit jaar mee? The Room Where It Happened, de memoires van de voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton. Het lijkt me informatief en spannend tegelijk, zeker omdat Donald Trump de publicatie heeft proberen tegen te houden. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? In Antwerpen vallen heel wat parels te ontdekken. Zo is er een mooie rondleiding in de Joodse wijk, met een bezoek aan een synagoge en een koosjer etentje bij Hoffy's. Of je kunt ook te voet en per boot de Ruien ontdekken, een boeiend stuk ondergronds Antwerpen. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ja, omdat het hier niet kan: duiken tussen exotische vissen. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Ik was op mijn vierentwintigste al getrouwd, het was liefde op het eerste gezicht. Eerdere vakantielieven zijn er nooit geweest. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? In de zomer van 2018 heb ik dat daadwerkelijk gedaan: tijdens een buitenlandse vakantie heb ik de knoop doorgehakt om de sprong naar de politiek te wagen. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Nee. Toen ik in het buitenland studeerde, was ik regelmatig alleen en daar genoot ik totaal niet van. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Dat kan moeilijk anders. Maar voor mij is dat totaal geen straf: ik heb altijd gehouden van het werk dat ik deed. Welk festival of event zult u het hardst missen deze zomer? Als echte Antwerpenaar denk ik spontaan aan de Sinksenfoor. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Doordat er meer tijd is, ben ik dan extra dankbaar voor het geluk dat we hebben, met ons mooie gezin en vier gezonde jongens. Dat koester ik elke dag, maar op vakantie gaat het toch net iets makkelijker dan op de trein naar het parlement in Brussel.