Meyrem Almaci stopt als voorzitter van Groen, coalitiepartner in de federale regering. Voor de zomer zullen de leden een nieuwe voorzitter kunnen kiezen.

Meyrem Almaci kondigde woensdag op een persconferentie aan dat ze haar mandaat ter beschikking stelt. 'Zorg dragen is ook loslaten', klink het. De lockdowns tijdens de afgelopen coronaperiode hebben haar aan het denken gezet.

'Ik dacht er al een tijdje over om mijn mandaat als partijvoorzitter neer te leggen. Ik wachtte op het juiste moment. Maar politiek kan het juiste moment lang op zich laten wachten - zelfs al heb je in marmer gebeiteld dat je wel zal vertrekken. En voor mijn gezin was het juiste moment eerder gisteren dan vandaag. Dus kies ik er nu voor om meer zorg te dragen voor de mensen die het dichtst bij mij staan.'

Tweede termijn

De 46-jarige Almaci is acht jaar voorzitter van Groen. Ze nam in 2014 de fakkel als Groen-voorzitter over van Wouter Van Besien. Ze haalde het toen met haar 'running mate' Jeremie Vaneeckhout met 60 procent van de stemmen van Elke Van den Brandt.

Ze werd in 2019 nipt herverkozen - ze haalde het toen met 53,2 procent van de stemmen van haar uitdager Björn Rzoska, maar die tweede termijn doet ze dus niet uit.

'Verantwoordelijkheid nemen is niet hetzelfde als denken dat je onmisbaar bent. Ik ben niet onmisbaar. Ik ben geen partijvoorzitter die de week geslaagd vindt als alle columns en tweets over mij zijn gegaan', stelt Alamci. 'Als voorzitter van Groen ben ik fier op het parcours dat wij hebben gelopen. Op de mensen die er de voorbije jaren bij zijn gekomen. De manier waarop wij de dingen doen bewegen, hoe wij met onze verantwoordelijkheid, onze rol in de samenleving omgaan. Ik ben fier op waar we vandaag staan.'

Voor de zomer zullen de leden een nieuwe voorzitter kunnen kiezen.

Niet het verhoopte verkiezingsresultaat

Bij de verkiezingen van 2019 boekte Groen wel winst, maar de verhoopte 'groene golf' bleef uit. Groen stapte mee in de federale regering, maar de aanduiding van ministers verliep niet zonder slag of stoot en sloeg wonden binnen de partij.

'Het afgelopen jaar is een proces in gang gezet voor een politieke doorstart. De groei van Groen, de overgang naar bestuurspartij, betekende voor ons een periode van transformatie. Terwijl onze ministers topwerk leverden, was de partij niet altijd in topvorm - het is soms zoeken geweest, dat hoef ik niet te verbloemen. Na een intern proces van vernieuwing is het tijd voor die doorstart', aldus nog Almaci. 'Dat gebeurt zonder mij als voorzitter en dat lijkt me eigenlijk heel gezond. Het is nu aan andere mensen, dat zal Groen deugd doen.'

De aankondiging van Almaci komt vlak na de veelbesproken beslissing van de federale regering over de kerncentrales, maar de beslissing van Almaci zou al langer vastgelegen hebben en zou dus weinig of niets te maken met dat energieakkoord.

Almaci gaf begin deze maand nog haar laatste interview als voorzitter aan Knack:

