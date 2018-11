Meyrem Almaci (Groen): 'Francken gijzelt onze premier met kritiek op VN-migratiepact'

Volgens N-VA-staatssecretaris Theo Francken zou het migratiepact zorgen voor een inperking van de nationale soevereiniteit als het gaat om hechtenis van migranten en hun terugkeer. 'Dat zou een legitiem debat kunnen zijn, ja', zegt Meyrem Almaci daarover tegen De Zondag. 'Maar hij had dat moeten voeren toen de tekst geschreven werd. Francken was daarbij, hè.'

Almaci vraagt zich af of Francken onder druk van Vlaams Belang kritiek heeft op de overeenkomst. 'Dit is een debat vergiftigen, puur uit profileringsdrang. Francken gijzelt onze premier én helpt zijn reputatie aan diggelen. Ik vind dat beneden alle peil.'

Waar de N-VA volgens Almaci probeert om identiteit hét politieke thema te maken, wil Groen daar niet aan meedoen. 'Het gevolg daarvan is eerder de reanimatie van Vlaams Belang, en dat is een zware verantwoordelijkheid.' De partij van Almaci focust liever op armoede en luchtkwaliteit. 'Als wij de kans krijgen mee te besturen, wordt onze eerste maatregel de vervanging van de bedrijfswagens door het mobiliteitsbudget. Zo kunnen mensen kiezen hoe ze zich verplaatsen.'

Almaci zegt zich zorgen te maken over een mogelijke samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang. Dat de SP.A in Zelzate een coalitie vormt met PVDA, baart haar minder zorgen. 'Ik twijfel sterk aan de haalbaarheid van haar economisch programma. Ik zet ook grote vraagtekens achter de sympathieën voor regimes in bijvoorbeeld Venezuela. Maar PVDA is geen racistische partij, en rond dat aspect van VB is het cordon opgebouwd.'

'Ik laat mij de mond niet snoeren: VB is een racistische partij', herhaalt Almaci nog maar eens. 'Haar discours laat daar geen twijfel over bestaan. Zie de ranzige campagne in Sint-Niklaas, zie de Borgerokko-affiches, zie de recente veroordeling van een partijlid, noem maar op.'