Sinds López Obrador vijf maanden geleden aantrad als president zijn in Mexico al zes journalisten vermoord. Dat zegt de Mexicaanse reporter Marcela Turati, die donderdag in Brussel de Honorary Title for Freedom of Expression van de VUB en de ULB ontving.

Ronduit hallucinant zijn de statistieken die Marcela Turati opsomt. Als freelancejournaliste voor het magazine Proceso schrijft ze al meer dan een decennium over de slachtoffers van het Mexicaanse drugsgeweld. Het is vrijdag 3 mei, Dag van de Persvrijheid. We zitten in een Brussels hotel, en ik vraag haar naar de tol van twaalf jaar drugsoorlog in Mexico. Turati: '40.000 mensen zijn in Mexico verdwenen sinds de overheid in 2006 de drugsoorlog uitriep. Minstens 150.000 mensen zijn vermoord, volgens sommige bronnen zelfs dubbel zoveel. Daarom is deze eretitel van de VUB zo belangrijk: mensen moeten wéten wat er in Mexico gebeurt. Deze award is niet voor mij maar voor álle Mexicaanse journalisten.'

...