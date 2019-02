Met uitwijzing bedreigd Armeens gezin maandag naar open terugkeerwoning

Indien het praktisch haalbaar is, zal het dochtertje van het gezin, Anna Maria, weer school kunnen lopen in de Reuzenpoort in Borgerhout. De school zegt nu al dat, als het zover is, ze zich engageert om voor Anna Maria en haar klasgenoten alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. Ze vragen om camera's en pers even weg te houden.

Het was en is nog steeds een zware periode zowel voor Anna Maria als haar klasgenoten. Het Kinderrechtencommissariaat zegt in een communiqué voorts, de vraag van de advocaat van het gezin, Bruno Soenen, de school en de ouders te ondersteunen om geen contact op te nemen met leden van het gezin zelf en dat 'door de huidige administratieve situatie en door de turbulente periode die ouders en kinderen achter de rug hebben'.

De Khmoyans, een gezin met twee dochtertjes van twee en acht jaar, werden op 8 januari opgepakt en overgebracht naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. Hun aanvraag tot regularisatie is geweigerd en ze hebben een uitwijzingsbevel gekregen.

Eerder deze week had de krant De Morgen geciteerd uit het verslag van de kinderpsychiater, volgens hetwelk blijkt dat de achtjarige Anna Maria psychische problemen was beginnen ondervinden van haar verblijf in Steenokkerzeel.

Voor zaterdag was een repatriëringsvlucht van het gezin gepland, maar die vlucht werd geannuleerd.