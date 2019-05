Met schrijver-flaneur Pascal Verbeken door de Noordwijk: 'Brussel is geen smeltkroes'

Pascal Verbeken wandelt graag door dit land, en schrijft daar af en toe een mooi boek over. Zoals nu, over de dromen van Brussel. 'De Noordwijk is een verhevigde vorm van België. Alles komt daar samen: charlatanerie, ritselarij en zelfoverschatting.'

Pascal Verbeken: 'Sinds de tijd van Vanden Boeynans is er weinig veranderd.' © Saskia Vanderstichele