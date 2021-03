Vlaams Belang trekt de kandidatuur van Jef Elbers voor de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in, omwille van de controverse die rond hem was ontstaan. Dat zei Tom Van Grieken op Radio 1.

Oud-scenarist Jef Elbers kwam in het oog van de storm terecht omwille van een aantal omstreden standpunten en uitspraken. De Standaard bracht een aantal uitspraken van Elbers onder de aandacht. Een gaypride vindt hij 'echt vies'. En ook: 'Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit.'

Intrekken

Vlaams Belang distantieerde zich al van die uitspraken, maar wilde aanvankelijk geen andere kandidaat voordragen. 'De heer Elbers werd voorgedragen wegens zijn professionele expertise als scenarioschrijver en niet voor zijn misplaatste uitspraken over holebi's', zei Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens afgelopen weekend nog.

Het VAF zei in een reactie daarop dat het Vlaams Belang haar verantwoordelijk moest nemen of dat het VAF dat zelf zou doen.

Van Grieken zegt ook dat hij de intrekking van de kandidatuur naar eigen zeggen met gemengde gevoelens doet, en niet omwille van de uitspraken van Elbers. 'Ik zit heel gewrongen met het feit dat een persoonlijke mening doorslaggevend is bij de beslissing of je een job krijgt. Dat vind ik verwerpelijk.'

Wie de nieuwe kandidaat wordt, is nog niet duidelijk. Van Grieken zegt daar later over te vergaderen op het partijbestuur.

