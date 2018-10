'Meryem Kaçar breekt met Be.One, partij van Dyab Abou Jahjah'

De krant De Standaard meldt dat Kaçar Be.One verlaat uit onvrede met de evaluatie die Abou Jahjah, zonder vooraf te overleggen, maandag maakte in een opiniestuk op Knack.be.

In die evaluatie noemde hij Gent, waar Kaçar de lijst trok, 'de grootste teleurstelling'. Abou Jahjah: 'Daar heeft Be.One altijd gehandeld en gecommuniceerd alsof de zetels al in onze handen waren. Waarom? De fameuze Turkse stem. Maar we waren niet genoeg pro-Erdogan voor de Turken en niet genoeg anti-Erdogan voor de traditionele linkse achterban.'

'Onze campagne in Gent werd gekenmerkt door praktijken van Turkse dorpspolitiek, intriges, en een gebrek aan inhoud en visie. Dit was ons grootste falen,' besloot hij.

Be.One kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige zondag voor de eerste keer op in onder andere Mechelen, Antwerpen en Gent. Abou Jahjah toont zich strijdvaardig naar de verkiezingen van mei 2019 toe. 'De doorbraak van onze partij is tenslotte enkel een paar maanden uitgesteld.'