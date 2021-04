'Alexander De Croo moet een paar sterke welzijnsmaatregelen aankondigen', vindt de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos.

Ook in Franstalig België sloegen pediaters, psychologen en pedagogen begin deze week alarm over het mentale welbevinden van jongeren en studenten in de coronacrisis - vanzelfsprekend ook niet voor het eerst. 'Hoe slecht men dat heeft aangepakt, mijn verstand kan er niet bij', zegt kinderrechtencommissaris Bernard De Vos. 'Nooit in deze coronacrisis hebben politici op federaal niveau, toch het niveau waar de coronamaatregelen worden genomen, zich rechtstreeks tot de jongeren gericht.' De Vos heeft het niet over de open brief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) na de ' boum' met duizenden feestende jongeren in Ter Kamerenbos. 'Die brief was een ramp, ook al was hij wellicht goed bedoeld. Als minister bevoegd voor de Ordehandhaving is Verlinden wel heel slecht geplaatst om jongeren begripvol aan te spreken.' De Franstalige kinderrechtencommissaris vindt dat de premier het laken al lang naar zich toe had moeten trekken. 'Symbolen zijn belangrijk. Alexander De Croo is de kapitein van het schip: hij moet zich expliciet tot de jeugd richten', vindt De Vos. Wat moet De Croo dan zeggen? 'Gewoon, dat hij begrijpt hoe moeilijk ze het hebben. Dat hij spijt heeft dat hun moeilijke situatie door politici te laat is onderkend. En natuurlijk moet hij ook een paar sterke welzijnsmaatregelen aankondigen. Bijvoorbeeld dat studenten die hun jaar moeten overdoen volgend jaar geen inschrijvingsgeld hoeven te betalen. Hij zou ook moeten aankondigen dat alle middelbare scholen - of ze nu voltijds of deeltijds open zijn - de laatste tien weken van het schooljaar minimaal één uur per week moeten vrijmaken waarin jongeren samen over hun angsten kunnen praten. Zo voorkom je dat zij vanwege een collectieve malaise individueel bij een psycholoog belanden.' In Franstalig België heeft minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) vorige week, tot tevredenheid van De Vos, scholen opgeroepen tot 'clementie' bij de beoordeling van leerlingen aan het einde van dit schooljaar. Franstalige scholen hoeven niet per se examens te organiseren, stelt Désir. Ze kunnen ook blijven lesgeven en op andere manieren evalueren. 'Maar het federale niveau moet daar een kader voor scheppen', vindt De Vos. 'Premier De Croo zouden tegen de jonge mensen in het hele land moeten zeggen: dit jaar zullen de examens anders verlopen dan normaal, want we willen jullie niet nog extra stress bezorgen. Aan Franstalige kant is Emmanuel Macron het nieuwe idool van heel wat jongeren, gewoon omdat hij sinds het begin van de crisis heel aanwezig is op TikTok, Instagram en Facebook. En omdat hij altijd een specifieke boodschap én een paar concrete maatregelen heeft voor jongeren.'