Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) pleit donderdag in een persbericht voor een uitbreiding van het recht op openbaarheid van bestuur. Deze wet bepaalt dat journalisten, maar ook middenveldorganisaties en burgers overheidsdocumenten kunnen opvragen en inkijken.

Momenteel liggen er in de Kamer twee wetsvoorstellen voor om de wet op openbaarheid van bestuur te wijzigen. Het FIRM juicht de wil tot aanpassing toe, maar wil dat die verder gaat dan in de huidige voorstellen. Zo pleit het FIRM er onder meer voor om de procedures te vereenvoudigen en meer in te zetten op een actieve openbaarheid van bestuur, wat zou betekenen dat de overheid meer documenten automatisch ter beschikking stelt. Daarnaast ijvert het Mensenrechteninsituut er ook voor om de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (CTB), waar een aanvrager kan aankloppen indien zijn vraag geweigerd wordt, beslissingsbevoegheid te geven. Op die manier kan het CTB de overheid verplichten om documenten toch vrij te geven. 'Openbaarheid van bestuur is van mensenrechtelijk belang', verduidelijkt Martien Schotsmans, directeur van het FIRM. 'Het recht op informatie is immers een mensenrecht, dat heel belangrijk is in een goed werkende democratie. Iedereen mag zich informeren, bijvoorbeeld over hoe de overheid publieke middelen besteedt. Zo wordt overheidswillekeur tegengegaan.'