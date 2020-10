Melissa Depraetere is fractieleider voor de SP.A in de Kamer. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had ze 11 minuten en 47 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? President Donald Trump die met zijn auto een vedettetoertje deed, terwijl hij besmet was met covid-19. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Wat meer verdraagzaamheid zou de wereld een stuk mooier maken. Iedereen kan ermee beginnen en het kost geen cent. Wat is uw grootste prestatie? Een huis verbouwen. Als ik ooit een nieuwe carrière zoek, kan ik gerust laminaat gaan leggen of muren plamuren. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik nooit een verkiezingsoverwinning heb meegemaakt. Ik ben te jong voor de gloriedagen van mijn partij. Hopelijk is dat iets voor de toekomst. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Totaal niet. Ik ga heel graag op reis, maar na een paar dagen verlang ik alweer naar huis. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Voor en na school werden mijn broer en ik opgevangen door onze grootouders. Zij kenden totaal geen luxe - zelfs geen warm water - maar ze gaven ons zeer veel tijd en aandacht. En ze hadden een enorme tuin waarin we ons urenlang konden amuseren. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik sorteer en ga soms mee zwerfvuil rapen in de wijk. Tijdens de lockdown greep ik ook veel vaker de fiets, maar de laatste tijd neem ik helaas weer sneller de auto. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Er wordt me regelmatig een verkrachting toegewenst, of zelfs de dood. Na een tijdje word je zulke zaken gewoon, zeker als jonge vrouw in de politiek. En net dát is heel erg. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ik heb er geen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? De voorbije anderhalf jaar is het voor mij heel snel gegaan in de politiek, als een rollercoaster. Daardoor heb ik te weinig tijd kunnen vrijmaken voor vrienden en familie. Dat probeer ik nu een beetje goed te maken. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik kan moeilijk vergelijken. Maar het is wel een gevaarlijke evolutie dat de hardheid en het gebrek aan verdraagzaamheid zo alomtegenwoordig zijn. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Deze zomer las ik Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Dat is een moderne klassieker geworden en terecht. Hij heeft me aan het denken gezet, vooral over massatoerisme. Waarover zou u meer willen weten? Ik ben een weetjesfreak. Als ik een naam hoor die ik niet ken, ga ik die meteen opzoeken op Wikipedia. Nu wil ik vooral alles weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik had die heel graag eens van dichtbij meegemaakt, maar dat is momenteel helaas onmogelijk. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Een precies bedrag kan ik daar moeilijk op kleven. Ik steun er maandelijks drie, allemaal gerelateerd aan kinderen. En ik heb ook mijn eigen goede doel: de Pamperbank in Harelbeke. Daar kunnen mensen luieroverschotten doneren, die we verdelen onder kansarme gezinnen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Wanneer je 100 procent zeker bent van je gelijk, maar de discussie toch moet laten voor wat ze is, om de rust te bewaren. Mijn partner is ook politiek actief, vandaar. Vindt u seks overschat? Nee, helemaal niet. Dan vallen alle politieke discussies weg. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn mama kwam me gisteren nog ophalen aan het station omdat ik mijn trein had gemist. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik probeer gezond te eten, al sinds ik op kot zat. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Sowieso. Is er iemand die 'nee' antwoordt op deze vraag? Wat hebt u geleerd in het leven? Het positieve zien in veel dingen en me niet opwinden over onbelangrijke details.