Ikrame Kastit van vzw Uit De Marge is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering de subsidies om kansengroepen meer te laten deelnemen aan cultuur-, jeugd- of sportprojecten koudweg schrapte, op kerstavond dan nog wel.

24 december, 11.34 uur. Heel wat mensen van warme, verbindende organisaties in Vlaanderen zijn druk bezig met de voorbereiding van hun kerstavond als er een nieuw bericht in hun mailbox verschijnt. De onderwerpregel is al onheilspellend: 'Stopzetting indienronde 1/2/2020 Participatieprojecten Kansengroepen'. En de inhoud blijkt nóg verontrustender.

Net op de dag dat de Warmste Week nog maar eens een record in solidariteit breekt, neemt de Vlaamse regering, totaal onverwacht, de koude, kille beslissing om de meest kwetsbare kinderen en jongeren groeikansen te ontnemen.

Tot voor kort was er twee keer per jaar een subsidieronde voor projecten die kansengroepen toeleiden naar cultuur, jeugdwerk of sport. Deze projecten bewezen in het verleden al dat ze drempels verlagen en uitsluiting tegengaan bij de meest kwetsbare jeugd, maar ook bij personen met een handicap, mensen in armoede en gedetineerden.

Meest kwetsbare jongeren werden op kerstavond door de Vlaamse regering koud gepakt.

Vandaag zijn ze met één pennentrek afgeschaft. Zonder een deftig alternatief. Zonder het gesprek aan te gaan met de sector. Daarmee dreigen talloze projecten te verdwijnen die 'out of the box' durven te denken, die unieke samenwerkingen aangaan met verschillende doelgroepen en die hokjes als sport, cultuur of jeugdwerk overstijgen.

Ik denk bijvoorbeeld aan Funky Fabolishes Fabota Family van buurtwerk 't Lampeke, dat verschillende generaties en culturen samenbracht en verbond in een zangkoor. Ze wonnen er de Cera-prijs 'Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen' mee. En wat nu met de Diversiteit Art Drarrie Academy (D_A_D_A) van de Pianofabriek? Die bood waardevolle trajectbegeleiding aan jonge stedelijke kunstenaars en performers. Veel van de jongeren die zij wegwijs maakten in de podiumkunsten kunnen nu hun ambitie waarmaken. Ook een project van Recht Op vzw, waar armen het woord nemen, of Ajko vzw, een jeugdwelzijnswerking in Kortrijk, werden koud gepakt door de beslissing van de Vlaamse regering. Zoals nog tal van andere organisaties.

De overheid belooft een deel van de geschrapte middelen te investeren in lokale netwerken voor personen in armoede. Maar hoe kan je die uitbouwen als je structureel bespaart op kinderen en jongeren in de maatschappelijk meest kwetsbare situaties? Met wie kan je dan nog rond de tafel zitten om een beleid te ontwikkelen dat hen kansen op een betere toekomst geeft? Als je hen telkens de mond snoert, wordt het onmogelijk om een netwerk te bereiken en te betrekken.

Nochtans is dat belangrijker dan ooit. Kinderarmoede is en blijft een immens probleem in België. De uitdagingen zijn complex, maar élk kind, élke jongere heeft recht op een veilige plek, waar zij hun talenten kunnen ontplooien en hun kansen kunnen grijpen. Daarvoor is echter een duidelijke visie nodig. En die ontbreekt momenteel, zoals de regeringsbeslissing van 24 december bewijst.

Daarom vraagt Uit De Marge dringend een beleid dat durft te investeren in kwetsbare kinderen en jongeren. Hen betrekken is een belangrijk deel van de oplossing in de strijd tegen armoede en onrecht. Wij reiken de hand om die oefening samen te maken. Om samen met mensen die dag in dag uit werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties alternatieven uit te bouwen op hun maat, tot er een structurele oplossing is.

Dat deftig alternatief is een noodzaak als we de uitdagingen op het terrein willen aanpakken en de kwetsbare jeugd mooie toekomstmogelijkheden willen bieden. Met besparingen op de kap van mensen die het nu al aartsmoeilijk hebben, zet Vlaanderen stappen achteruit in plaats van voorwaarts.

De Vlaamse bevolking toonde de voorbije weken al hoe warm en solidair ze is. Tijd voor deze regering om dat voorbeeld te volgen!