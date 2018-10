Meerderheid vaporshops niet in orde met wetgeving

Uit de cijfers blijkt dat meer dan de helft niet in orde is met die etikettering. Reclame is verboden, maar 40% bezondigt zich eraan. Ook online verkoop aan particulieren is verboden: daar werden bijna overal inbreuken vastgesteld. '

De wet is strikt, maar we moeten voorkomen dat mensen gevaar lopen. Zoals bij elke wet kunnen inbreuken bestraft worden', zo reageerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). 'Mensen krijgen de tijd om zich aan te passen aan de regels, maar 'worden er dingen verkocht die echt gevaarlijk zijn, (dan) kunnen we overgaan tot sluiting'.