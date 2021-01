Het ziekenhuispersoneel zit in zak en as na het nieuws over de uitgestelde covid-19-vaccinatie. Een verschil tussen de berekeningswijze van de overheid en die van Pfizer ligt mee aan de basis van die teleurstelling.

'Het woord "leverzekerheid" gebruiken we niet meer.' Een teleurgestelde Dirk Dewolf verschafte woensdagnamiddag meer duidelijkheid over het uitstel van de covid-19-vaccinaties voor het zorgpersoneel. De administrateur-generaal van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid zal in de toekomst pas communiceren over vaccinaties wanneer de vaccins daadwerkelijk toekomen. Zo wil hij nieuwe teleurstellingen vermijden.Tot woede van de zorgsector bleek op dinsdag immers dat zij onverwachts langer moeten wachten op hun inenting. Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet sprak openlijk over een beschadigd vertrouwen. Op het VRT-journaal was een zorgverstrekker te zien met tranen in de ogen. Kortom, de impact op de zorgsector is immens.Producent Pfizer communiceerde dat de vertraging te maken heeft met de impact van het opschalen van de productie. 'Er zouden in de toekomst meer fluctuaties kunnen zijn, ook in positieve zin', aldus het bedrijf.Maar dat is maar een deel van het verhaal, zo blijkt. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigde woensdag wat eerder in de krant Le Soir te lezen stond: een interpretatiefout ligt mee aan de basis van de vertraging.Hoe dat komt? Begin deze maand kwam er goed nieuws van het vaccinatiefront. Er konden geen 5, maar 6 dosissen uit één flesje Pfizer-vaccin worden gehaald. De capaciteit steeg zo met 20 procent. Op basis van die jubelberichten paste de Vlaamse administratie haar schema's aan. De zogenaamde frontlinie van de ziekenhuizen zou sneller dan verwacht haar inenting krijgen, zo kreeg Vlaanderen vorige week vrijdag te horen.Maar daar stak Pfizer een stokje voor. Plotsklaps werden de toeleveringen berekend op het aantal dosissen, niet op het aantal flacons. 'Dat was niet de redenering waarmee we onze programmatie hadden gemaakt', geeft Beke toe. Gevolg: volgende week vermindert de levering van zo'n 67.000 tot 38.600 dosissen, of 42 procent minder. Toch zou de boodschap van Pfizer niet helemaal onverwacht komen. Volgens Dewolf was deze mogelijkheid wel degelijk al aan bod gekomen binnen de taskforce vaccinatie. Hoe dan ook heeft de vermindering een 'enorme impact', aldus Dirk Dewolf. Op het eerste gezicht zijn de covid-19-afdelingen in het ziekenhuis het voornaamste kind van de rekening. Zij worden even uit de plannen gehaald. Personeelseden op de intensieve zorgafdeling en de spoedafdeling zullen later deze week perspectief krijgen over mogelijke inentingen. Met het oog op een mogelijke derde golf is het dat zorgpersoneel dat eerst in beeld komt. Nieuwe berekeningen zullen uitwijzen hoeveel personeelsleden in prioritaire diensten gevaccineerd kunnen worden. De Vlaamse administratie onderzoekt ook of het mogelijk is om het tweede vaccin voor het zorgpersoneel later te geven. Tot op vandaag zitten er 21 dagen tussen beide vaccins. Door die periode te verlengen met twee weken, zouden meer mensen gevaccineerd kunnen worden. Het agentschap werkt bovendien een 'verkeerslicht'-systeem uit. 'Wanneer de vaccins arriveren in het hub-ziekenhuis (het ziekenhuis waar de vaccins bewaard worden, nvdr.) en de levering dus gegarandeerd is, krijgt het ziekenhuis waar gevaccineerd zal worden, signaal dat ze zich klaar kunnen maken voor vaccinatie binnen hun quotum', zegt woordvoerder Joris Moonens. Op dat moment springt het licht van rood op oranje. 'Zodra de vaccins arriveren in het ziekenhuis waar gevaccineerd zal worden, gaat het licht op groen en start de vaccinatie met de juiste procedures.'Minister Beke kijkt met enige verbittering naar de toestand twee weken geleden. Vlaanderen kreeg de wind van voren toen bleek dat de andere gewesten sneller schakelden met hun vaccinaties. Vooral vanuit de federale regering kwam er commentaar, met name van premier Alexander De Croo (Open VLD) en vicepremier Frank Vandenbroucke (SP.A). 'Vooruit, vooruit, vooruit', had die laatste opgemerkt. Maar voor die trage start was er een 'goede reden', aldus Beke. Of die initiële behoedzame strategie nu de juiste blijkt te zijn? Beke werpt niet met een steen naar de federale regering. 'Maar wie de schoen past, trekke hem aan.'