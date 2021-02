De Gentse schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) roept de Vlaamse regering en de sociale partners op om de toegang tot de loopbaancheques te herzien. 'Loopbaanbegeleiding is nog altijd wenselijker dan werkloosheid'.

Het debat over de re-integratie van langdurig zieken zit volop in de actualiteit. Sommigen wijzen daarbij op het belang van coaches. Het is tijd om het debat open te trekken naar het belang van loopbaancoaching voor iedereen, evenzeer in functie van duurzame loopbanen. De coaching versterkt mensen in hun huidige job, of verbetert hun kansen elders. En dan is nog altijd wenselijker dan een passage via de werkloosheid.

Loopbaancoaching helpt mensen te antwoorden op belangrijke carrièrevragen zoals: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat ben ik ermee? Als we meer mensen aan het werk willen krijgen én houden, dan moet het Vlaamse systeem van loopbaancheques voor meer mensen opengesteld worden.

We moeten zo veel mogelijk mensen de kans geven om hun potentieel voor de arbeidsmarkt te versterken. Dat is, nu nog meer dan ooit, belangrijk. Loopbaancoaching is daarvoor een goed instrument. Het helpt mensen om stil te staan bij hun talenten en ambities. Bij de evolutie van onze arbeidsmarkt en van onze sectoren. Bij welke competenties er morgen en overmorgen erg gevraagd zullen zijn. Al die info faciliteert toekomstgerichte en duurzame keuzes op maat.

Meer mensen aan het werk? Maak loopbaanbegeleiding toegankelijk voor iedereen.

Momenteel experimenteren we in Gent met een aanbod loopbaanbegeleiding dat specifiek gericht is op Gentenaars die door corona tijdelijk werkloos waren. Het vangnet van de tijdelijke werkloosheid is echt nodig, maar het bevriest de arbeidsmarkt. Wij zorgen ervoor dat de mensen die van het stelsel gebruik maken in tussentijd 'warm' gehouden worden, en dicht bij die arbeidsmarkt blijven. Door onder begeleiding stil te staan bij de volgende stappen in de eigen carrière, maken we dat mogelijk.

Ironisch genoeg verstrengde de Vlaamse Regering op 1 januari 2020 de toegang tot de loopbaancheques. Die zijn er enkel voor wie de voorbije zes jaren nog geen loopbaanbegeleiding volgde én minstens al zeven jaar werkervaring heeft. Daarnaast is er ook een financiële drempel van minstens 40 euro.

Net daarom kozen wij in Gent zeer bewust voor een eigen systeem, parallel aan dat van de Vlaamse loopbaancheques. Eentje zonder anciënniteitsvoorwaarden of financiële drempels.

De Vlaamse voorwaarden sluiten immers heel wat mensen uit. Niet in het minst onze jongeren. Bijna 40 procent van wie al intekende op ons Gentse aanbod, is jonger dan 30 jaar. Dat wijst erop dat ook in die groep vraag is naar loopbaanbegeleiding. Waarom is de toegang tot het Vlaamse systeem van de loopbaancheques zo beperkt? Zo laat de Vlaamse regering kansen liggen.

Loopbaancoaching is geen mirakeloplossing. Maar het is wel een deel van de puzzel om te komen tot duurzame loopbanen.

Sommige werkgevers vrezen dat zij hun personeel zullen zien vertrekken na de loopbaancoaching. Dat is een begrijpelijke reflex, maar laat ons op lange termijn denken. De coaching kan mensen immers ook bevestigen in hun huidige positie. Wie gemotiveerd personeel wil dat vol overtuiging aan de slag gaat, op maat van de eigen talenten, met openheid voor opleiding en vol vertrouwen in de eigen meerwaarde voor het bedrijf, moedigt loopbaancoaching net aan.

Loopbaancoaching is geen mirakeloplossing. Maar het is wel een deel van de puzzel om te komen tot duurzame loopbanen. Het helpt mensen de regie over hun eigen loopbaan meer in handen te nemen. Het helpt hen kiezen voor opleiding, voor interne mobiliteit in het eigen bedrijf of sector, of voor heroriëntering.

Dat moeten we aanmoedigen voor zoveel mogelijk mensen, niet beperken met onnodige voorwaarden. Ik roep de Vlaamse overheid en de sociale partners dan ook op om de toegang tot de loopbaancheques te herzien.

