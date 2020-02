Jongeren willen meer diversiteit zien op televisie en in de pers, stelt de Vlaamse Jeugdraad vast. Ze probeert alvast in Vlaanderen iets te veranderen met de campagne #KijkNaarOns.

De Vlaamse Jeugdraad lanceert maandag de videocampagne #KijkNaarOns met tips voor media- en beleidsmakers voor meer representatie in de media. De Jeugdraad wil zo de aandacht vestigen op een diverse samenleving die we soms moeilijk weerspiegeld zien op het scherm, meldt ze op haar website. "We streven naar media waarin zowel voor als achter de schermen altijd wordt ingezet op diversiteit, zonder terug te vallen op clichés."

De vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad spraken afgelopen jaar met meer dan 1.300 kinderen, jongeren en organisaties over diversiteit in de Vlaamse media. Daaruit bleek onder meer dat jongeren vooral meer diversiteit op televisie, in films en in series willen zien. Ze vergelijken daarbij de Vlaamse media met het grote aanbod van streamingservices, waarin ze steeds meer representatie zien en opmerken.

Na de gesprekken formuleerde de jeugdraad in oktober vorig jaar een advies rond de representatie in de media, met 12 concrete aanbevelingen. Daaronder bevonden zich de adviezen om jaarlijks een onderzoek te doen naar diversiteit en meerstemmigheid in de media en op basis van de resultaten het mediabeleid aan te passen, om 'good practices' te delen en opleidingen te organiseren rond beeldvorming en diversiteit voor mediamakers en om afspraken te maken met hogescholen en universiteiten om in de media-opleidingen aandacht te hebben voor representatieve beeldvorming en referentiekaders.

Het advies werd nu ook vertaald naar acht tips voor mediamakers in een korte reeks video's op YouTube en sociale media. De filmpjes met titels als 'Trek een streepje', 'Niets over ons zonder ons' en 'Wees divers op én achter de schermen', duren ongeveer een minuut en worden verspreid onder de campagnenaam #KijkNaarOns.

Deze week trekken vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad bovendien naar VRT, DPG Media en minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Ze stellen er met een TedTalk de #KijkNaarOns-campagne voor en gaan in dialoog over het huidige diversiteitsbeleid met de aanwezige mediamakers en diversiteitsmedewerkers.

