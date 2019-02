Meer dan 10.000 'bosbrossers' in Leuven: 'We zullen blijven vechten tot we gehoord worden'

'Onze boodschap is bij sommige politici nog steeds niet aangekomen', heeft Anuna De Wever donderdag gezegd tijdens haar toespraak op het Leuvense Ladeuzeplein. 'We zullen echter blijven vechten tot we gehoord worden'.

De wekelijkse spijbelactie werd donderdag voor het eerst in Leuven georganiseerd. De organisatie was in handen van KliMaLeuven, een groep van 12 scholieren uit drie Leuvense secundaire scholen. Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie, raamt de opkomst op 'vlot over de 10.000'.

'We verdienen een groene planeet, een veilige toekomst en politici die verantwoordelijkheid nemen om maatregelen te nemen die de klimaatopwarming tegengaan en zullen daarvoor als één generatie blijven vechten', aldus De Wever. Zij werd bijgetreden door Kyra Gantois, samen met De Wever een van de gezichten van de betogingen. 'We staan hier niet om één dag school te missen, maar vanwege de politieke spelletjes die een invloed hebben op onze toekomst', aldus Gantois.

Burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) zei in zijn toespraak dat hiermee tde grootste betoging ooit door Leuven trekt.'

Ook buiten Leuven

Ook in Brussel waren er weer optochten. Daar trok men net als de voorbije vier edities van het Noord- naar het Zuidstation.

De afgelopen vier edities van Spijbelen voor het Klimaat vonden plaats in Brussel, maar zoals eerder aangekondigd wil Youth for Climate haar acties verspreiden over de verschillende Belgische steden. Donderdag is het daarom de beurt aan Leuven.

Op donderdag 14 februari worden de klimaatjongeren wel opnieuw massaal in Brussel verwacht, want de studenten uit de hogescholen en universiteiten willen dan samen met de scholieren luid hun stem laten horen voor een beter klimaat.

Nederlandse wetenschappers scharen zich achter klimaatspijbelaars

In een open brief in de Nederlandse krant Trouw hebben 350 Nederlandse wetenschappers hun steun betuigd aan de klimaatspijbelaars. In steeds meer landen gaan jongeren onder schooltijd de straat op om ambitieuzere klimaatmaatregelen af te dwingen. Donderdagochtend worden ook enkele duizenden jongeren verwacht in Den Haag.

'Nederland voldoet niet aan de zelf opgestelde klimaatdoelen', schrijven de wetenschappers. Ze noemen het Klimaatakkoord 'niet afdoende en te vrijblijvend'. 'Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk. Daarom steunen wij als wetenschappers deze actie', klinkt het in de brief. 'Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius.'