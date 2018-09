Medewerker N-VA verzorgde bokscursus voor Schild & Vrienden

Wie bang is op straat en in korte tijd enkele eenvoudige maar doeltreffende verdedigingstechnieken wil leren, kan een cursus krav maga overwegen. Die gevechtskunst werd ontwikkeld en verfijnd in het Israëlische leger. Ze werd ook, samen met boksen, beoefend tijdens de zomeruniversiteit vorig jaar van de radicaal-rechtse organisatie Schild & Vrienden (S&V).

