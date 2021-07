'Je kunt zelfs Vlaamse subsidies krijgen voor een opleiding "Colombian Butt Lift" van Lesley-Ann Poppe', zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). Vijf vragen over de 'uitgaveziekte' van de regering.

1. Het afgelaste festival Pukkelpop kon op Vlaamse subsidies rekenen. Wat moet er nu gebeuren?

...

1. Het afgelaste festival Pukkelpop kon op Vlaamse subsidies rekenen. Wat moet er nu gebeuren?De organisatie kreeg 500.000 euro directe steun en een voorschot van 1,8 miljoen euro. Pukkelpop moet duidelijkheid geven over dat geld, zeker wanneer onderaannemers zeggen dat ze niet betaald zijn. Het is goed dat het kabinet van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) onderzoekt wat het kan terugvorderen.2. Hoe staat u tegenover dat subsidiesysteem?De intenties waren goed: evenementen voorschotten geven zodat het geld doorstroomt naar kleine spelers, zoals podiumbouwers. Maar er is te weinig over nagedacht, zeker in het geval van annulering. Eigenlijk was het helikoptergeld dat de overheid heeft rondgestrooid, in de hoop dat het goed terechtkomt. In de regering maakt minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) zich daar wel zorgen over, maar om die grote tanker te keren, heb je een kritisch parlement nodig.3. Is het Vlaams Parlement niet wakker genoeg?Het staat te weinig op zijn strepen. Sinds corona is de Vlaamse uitgaveziekte helemaal ontspoord. Toen ik een volledig overzicht van alle corona-uitgaven opvroeg, kreeg ik die informatie niet om 'privacyredenen'. Dat maakt me boos.4. Wat met andere subsidies? Minister Crevits gaf begin juli 2 miljoen euro 'transformatiesteun' aan het distributiecentrum van multinational Nike in Ham.Die transformatiesteun is willekeurig, weinig transparant en wordt gegeven op basis van gelobby. Ook bij de economische steun voor kmo's zit te veel onzin. Je kunt zelfs subsidies krijgen voor een opleiding 'Colombian Butt Lift' van Lesley-Ann Poppe (een behandeling die de billen 'op een natuurlijke manier vergroot en verstevigt', nvdr). Het is goed bestuur onwaardig.5. Wat is de oplossing?Schaf de subsidies af en zet ze om in een belastingverlaging. Vlaanderen heeft die hefbomen nu niet. Daarom moet de vennootschapsbelasting minstens gedeeltelijk naar Vlaanderen gaan. Ik geloof in meer Vlaamse bevoegdheden, maar dan moeten we het wel beter doen. Met allerlei niet serieus te nemen uitgaven is Vlaanderen een kopie van België aan het worden. Niet het België van vandaag, maar dat van de jaren 1980.