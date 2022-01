In de ambtswoning van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, hebben Matthias Diependaele en Evelien De Both woensdagavond de eed afgelegd als respectievelijk titelvoerend en waarnemend burgemeester van Zottegem.

Het was na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 afgesproken dat Jenne De Potter (CD&V) na drie jaar de burgemeesterssjerp zou doorgeven aan N-VA'er Diependaele. Omdat Matthias Diependaele inmiddels Vlaams minister is geworden, is het wettelijk onmogelijk om ook het ambt van burgemeester uit te oefenen. Voor het eerst in de geschiedenis wordt daardoor een vrouw burgemeester van Zottegem: de 35-jarige Evelien De Both.

Diependaele steekt niet weg dat hij graag zelf de effectieve burgemeester was geworden. 'Ik had daar heel hard naar uitgekeken. Ik zou dat heel graag gedaan hebben, al gun ik het Evelien absoluut. Maar ik vind het heel terecht dat je het burgemeester- en ministerschap niet mag combineren. Het zijn twee opdrachten die je met volle verantwoordelijkheid en aandacht moet doen.' Diependaele zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad van Zottegem en hij blijft nu ook gemeenteraadslid.

De Both was de voorbije drie jaren eerste schepen in Zottegem. Ze was onder meer bevoegd voor Lokale Economie, Middenstand, Feestelijkheden en Personeelsbeleid. Ze is advocate. Nu gaat ze zich 200 procent inzetten voor haar nieuwe job als burgemeester, zo zegt ze vlak na haar eedaflegging in een video-interview aan Belga. 'Het bestuursakkoord wordt uiteraard verder uitgevoerd. Ik ga ook mijn klemtonen leggen en dan denk ik aan een proper en net Zottegem. Daar wil ik voor gaan.'

Gemeenteraadsvoorzitter Peter Lagaert (N-VA) neemt in het schepencollege de plaats in van De Both. Zijn bevoegdheden worden Mobiliteit, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Paul Lievens van CD&V vervangt Lagaert als voorzitter van de gemeenteraad.

In Zottegem zijn twee partijen, CD&V en N-VA, samen aan de macht. N-VA is er de grootste partij met één zetel meer dan CD&V. Jenne De Potter was negen jaar burgemeester. Hij wordt nu schepen van onder meer Sociale Zaken, Wonen en Tewerkstelling.

